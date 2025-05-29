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Интересы семей с детьми находятся в центре решений властей, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025
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14:43 29.05.2025 (обновлено: 14:51 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/interesy-2019775499.html
Интересы семей с детьми находятся в центре решений властей, заявил Путин
Интересы семей с детьми находятся в центре решений властей, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025
Интересы семей с детьми находятся в центре решений властей, заявил Путин
Интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре всех решений российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:43:00+03:00
2025-05-29T14:51:00+03:00
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре всех решений российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава"."Хочу сегодня еще раз подчеркнуть, именно семья с детьми, ее интересы и благополучие - в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку влияет на уровень и качество жизни, но это и работа на будущее, чтобы сохранить и преумножить все, что определяет судьбу и характер нашей страны", - сказал глава государства.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Интересы семей с детьми находятся в центре решений властей, заявил Путин

Путин: интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре решений РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре всех решений российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава".
"Хочу сегодня еще раз подчеркнуть, именно семья с детьми, ее интересы и благополучие - в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку влияет на уровень и качество жизни, но это и работа на будущее, чтобы сохранить и преумножить все, что определяет судьбу и характер нашей страны", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета Россия – страна возможностей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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27 мая, 15:33
 
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