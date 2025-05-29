https://ria.ru/20250529/interesy-2019775499.html

Интересы семей с детьми находятся в центре решений властей, заявил Путин

Интересы семей с детьми находятся в центре решений властей, заявил Путин - РИА Новости, 29.05.2025

Интересы семей с детьми находятся в центре решений властей, заявил Путин

Интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре всех решений российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T14:43:00+03:00

2025-05-29T14:43:00+03:00

2025-05-29T14:51:00+03:00

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Интересы и благополучие семей с детьми находятся в центре всех решений российских властей, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в четверг проводит встречу с многодетными семьями из девяти регионов страны. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню защиты детей, который отмечается 1 июня. Президент общается с матерями, удостоенными почетного звания "Мать-героиня", и семьями, которые награждены орденом "Родительская слава"."Хочу сегодня еще раз подчеркнуть, именно семья с детьми, ее интересы и благополучие - в центре всех наших решений, всех проектов, связанных с национальным развитием. Это очень важно сейчас, поскольку влияет на уровень и качество жизни, но это и работа на будущее, чтобы сохранить и преумножить все, что определяет судьбу и характер нашей страны", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250527/putin-2019356645.html

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владимир путин, общество, россия