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Украинские войска обстреляли Горловку из HIMARS - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/himars-2019826923.html
Украинские войска обстреляли Горловку из HIMARS
Украинские войска обстреляли Горловку из HIMARS - РИА Новости, 29.05.2025
Украинские войска обстреляли Горловку из HIMARS
Украинские войска при обстреле в среду вечером Калининского района Горловки применили американскую РСЗО HIMARS, в результате чего повреждения получила школа и... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:30:00+03:00
2025-05-29T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в среду вечером Калининского района Горловки применили американскую РСЗО HIMARS, в результате чего повреждения получила школа и ряд жилых домостроений, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате ночного обстрела ВСУ в поселке Солидарка ранения получили два человека. "Специалисты управления ... подтвердили факт вооруженной атаки противника по Калининскому району Горловки, а также уточнили тип вооружения. Противник вел огонь из РСЗО М-142/М270 HIMARS с применением высокоточной ракеты М31 (осколочная)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным управления, в результате обстрела повреждения получили школа, котельная, 13 жилых домов, два автомобиля, линия электропередачи и газопроводы, Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250527/himars-2019281178.html
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горловка
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горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку из HIMARS

ВСУ применили американскую РСЗО HIMARS при обстреле Калининского района Горловки

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в среду вечером Калининского района Горловки применили американскую РСЗО HIMARS, в результате чего повреждения получила школа и ряд жилых домостроений, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате ночного обстрела ВСУ в поселке Солидарка ранения получили два человека.
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WSJ: на учениях в Швеции американские морпехи провели стрельбы из HIMARS
27 мая, 10:54
"Специалисты управления ... подтвердили факт вооруженной атаки противника по Калининскому району Горловки, а также уточнили тип вооружения. Противник вел огонь из РСЗО М-142/М270 HIMARS с применением высокоточной ракеты М31 (осколочная)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным управления, в результате обстрела повреждения получили школа, котельная, 13 жилых домов, два автомобиля, линия электропередачи и газопроводы,
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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