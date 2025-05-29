https://ria.ru/20250529/himars-2019826923.html

Украинские войска обстреляли Горловку из HIMARS

Украинские войска обстреляли Горловку из HIMARS - РИА Новости, 29.05.2025

Украинские войска обстреляли Горловку из HIMARS

Украинские войска при обстреле в среду вечером Калининского района Горловки применили американскую РСЗО HIMARS, в результате чего повреждения получила школа и... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:30:00+03:00

2025-05-29T17:30:00+03:00

2025-05-29T17:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские войска при обстреле в среду вечером Калининского района Горловки применили американскую РСЗО HIMARS, в результате чего повреждения получила школа и ряд жилых домостроений, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что в результате ночного обстрела ВСУ в поселке Солидарка ранения получили два человека. "Специалисты управления ... подтвердили факт вооруженной атаки противника по Калининскому району Горловки, а также уточнили тип вооружения. Противник вел огонь из РСЗО М-142/М270 HIMARS с применением высокоточной ракеты М31 (осколочная)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным управления, в результате обстрела повреждения получили школа, котельная, 13 жилых домов, два автомобиля, линия электропередачи и газопроводы, Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250527/himars-2019281178.html

https://ria.ru/20250512/vsu-2016443393.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол