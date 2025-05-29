https://ria.ru/20250529/gutsul-2019823055.html

Адвокат Гуцул назвал обвинения против нее незаконными

Адвокат Гуцул назвал обвинения против нее незаконными - РИА Новости, 29.05.2025

Адвокат Гуцул назвал обвинения против нее незаконными

Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил о незаконности всех обвинений против своей подзащитной из-за нарушения процессуальных сроков при... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:13:00+03:00

2025-05-29T17:13:00+03:00

2025-05-29T17:52:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Адвокат главы Гагаузии Евгении Гуцул Сергей Морару заявил о незаконности всех обвинений против своей подзащитной из-за нарушения процессуальных сроков при присвоении ей статуса подозреваемой. В четверг в районном суде Кишинева состоялось очередное заседание по делу главы автономии. Гуцул обвиняется в незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года и причастности к деятельности запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и в настоящее время находится под домашним арестом до 13 июня. "Все обвинения в её адрес незаконны, поскольку статус подозреваемой ей присвоили с нарушением сроков", — сказал журналистам Морару. Адвокат отметил, что соответствующие ходатайства поданы в суд и будут рассмотрены при вынесении решения по делу. Следующее заседание суда состоится 3 июня. Сама Гуцул воздержалась от комментариев журналистам, сославшись на ограничения судебного предписания. Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250521/gutsul-2018311931.html

https://ria.ru/20250520/gutsul-2018093121.html

https://ria.ru/20250520/gutsul--2018067815.html

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