Дудаев назвал обвинения чеченцев в причастности к убийству Гурциева фейком
Дудаев счел попытки обвинить в причастности чеченцев к убийству Гурциева фейком
Заур Гурциев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 мая - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал информационной диверсией украинских спецслужб появление видео, на котором якобы заявляется о причастности к убийству ветерана СВО Заура Гурциева выходцев из Чечни.
Он продемонстрировал два видеоролика, где губернатор края Владимир Владимиров и якобы соседи Гурциева озвучивают подозрения в отношении выходцев из Чечни в убийстве Гурциева. Он также показал видео, где Владимиров комментирует инцидент, где стая собак загрызла мальчика, а соседями оказались жители Московской области, которые обращаются к президенту России в 2023 году.
"Мы все читали трагическую новость о гибели в Ставропольском крае ветерана специальной военной операции, участника программы "Время героев" Заура Гурциева. И мы выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким Заура… Мы сейчас наглядно видим попытку информационной диверсии украинских спецслужб с использованием инструментов искусственного интеллекта… Оригиналы этих видео, они не имеют никакого отношения к трагическим событиям, связанным с Зауром Гурциевым", - говорит Дудаев на видео.
Он призвал не доверять анонимным источникам информации, не доверять "всякому контенту" в интернет-пространстве.
Ранее сообщалось о том, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.