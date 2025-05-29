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Дудаев назвал обвинения чеченцев в причастности к убийству Гурциева фейком - РИА Новости, 29.05.2025
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21:58 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019867883.html
Дудаев назвал обвинения чеченцев в причастности к убийству Гурциева фейком
Дудаев назвал обвинения чеченцев в причастности к убийству Гурциева фейком - РИА Новости, 29.05.2025
Дудаев назвал обвинения чеченцев в причастности к убийству Гурциева фейком
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал информационной диверсией украинских спецслужб... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T21:58:00+03:00
2025-05-29T21:58:00+03:00
происшествия
россия
ставрополь
заур гурциев
ахмед дудаев
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ГРОЗНЫЙ, 29 мая - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал информационной диверсией украинских спецслужб появление видео, на котором якобы заявляется о причастности к убийству ветерана СВО Заура Гурциева выходцев из Чечни. Он продемонстрировал два видеоролика, где губернатор края Владимир Владимиров и якобы соседи Гурциева озвучивают подозрения в отношении выходцев из Чечни в убийстве Гурциева. Он также показал видео, где Владимиров комментирует инцидент, где стая собак загрызла мальчика, а соседями оказались жители Московской области, которые обращаются к президенту России в 2023 году. "Мы все читали трагическую новость о гибели в Ставропольском крае ветерана специальной военной операции, участника программы "Время героев" Заура Гурциева. И мы выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким Заура… Мы сейчас наглядно видим попытку информационной диверсии украинских спецслужб с использованием инструментов искусственного интеллекта… Оригиналы этих видео, они не имеют никакого отношения к трагическим событиям, связанным с Зауром Гурциевым", - говорит Дудаев на видео. Он призвал не доверять анонимным источникам информации, не доверять "всякому контенту" в интернет-пространстве. Ранее сообщалось о том, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
https://ria.ru/20250529/video-2019724946.html
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происшествия, россия, ставрополь, заур гурциев, ахмед дудаев
Происшествия, Россия, Ставрополь, Заур Гурциев, Ахмед Дудаев
Дудаев назвал обвинения чеченцев в причастности к убийству Гурциева фейком

Дудаев счел попытки обвинить в причастности чеченцев к убийству Гурциева фейком

© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramЗаур Гурциев
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Заур Гурциев. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 мая - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал информационной диверсией украинских спецслужб появление видео, на котором якобы заявляется о причастности к убийству ветерана СВО Заура Гурциева выходцев из Чечни.
Он продемонстрировал два видеоролика, где губернатор края Владимир Владимиров и якобы соседи Гурциева озвучивают подозрения в отношении выходцев из Чечни в убийстве Гурциева. Он также показал видео, где Владимиров комментирует инцидент, где стая собак загрызла мальчика, а соседями оказались жители Московской области, которые обращаются к президенту России в 2023 году.
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Появилось видео с места взрыва, при котором погиб ветеран СВО Гурциев
Вчера, 11:20
"Мы все читали трагическую новость о гибели в Ставропольском крае ветерана специальной военной операции, участника программы "Время героев" Заура Гурциева. И мы выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким Заура… Мы сейчас наглядно видим попытку информационной диверсии украинских спецслужб с использованием инструментов искусственного интеллекта… Оригиналы этих видео, они не имеют никакого отношения к трагическим событиям, связанным с Зауром Гурциевым", - говорит Дудаев на видео.
Он призвал не доверять анонимным источникам информации, не доверять "всякому контенту" в интернет-пространстве.
Ранее сообщалось о том, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва на улице Чехова. Как сообщали в региональном СУСК, ими оказались первый заместитель мэра Ставрополя, участник программы "Время Героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый. После инцидента СК РФ сообщил о расследовании уголовного дела по статьям об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки. СК рассматривает теракт в качестве одной из версий произошедшего.
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Погибшего вице-мэра Ставрополя ждала должность краевого замминистра
Вчера, 15:18
 
ПроисшествияРоссияСтавропольЗаур ГурциевАхмед Дудаев
 
 
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