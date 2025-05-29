https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019732346.html
Представители программы "Время героев": Гурциев доблестно защищал Отечество
Представители программы "Время героев": Гурциев доблестно защищал Отечество - РИА Новости, 29.05.2025
Представители программы "Время героев": Гурциев доблестно защищал Отечество
Участник программы "Время героев" Заур Гурциев, который погиб в результате инцидента в Ставрополе, доблестно защищал Отечество и никогда не терял силы духа,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:31:00+03:00
2025-05-29T11:31:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Заур Гурциев, который погиб в результате инцидента в Ставрополе, доблестно защищал Отечество и никогда не терял силы духа, сообщается в официальном Telegram-канале программы. "Заур был добрым и открытым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. Он доблестно защищал свое Отечество и никогда не терял силы духа", - говорится в сообщении. Ранее источник РИА Новости рассказал, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Позднее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев погиб в результате инцидента в Ставрополе. После инцидента СК РФ сообщил, что в Ставрополе заведено уголовное дело об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки.
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происшествия, ставрополь, чехов, ставропольский край, заур гурциев, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Чехов, Ставропольский край, Заур Гурциев, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ)
Представители программы "Время героев": Гурциев доблестно защищал Отечество
"Время героев": участник программы Гурциев доблестно защищал Отечество