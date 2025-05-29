https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019714910.html
СК возбудил дело после гибели участника программы "Время героев" Гурциева
СК возбудил дело после гибели участника программы "Время героев" Гурциева - РИА Новости, 29.05.2025
СК возбудил дело после гибели участника программы "Время героев" Гурциева
Уголовное дело об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки завели в Ставрополе после гибели ветерана СВО, участника программы "Время Героев" Заура... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T09:47:00+03:00
2025-05-29T09:47:00+03:00
2025-05-29T10:38:00+03:00
ставрополь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
специальная военная операция на украине
заур гурциев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки завели в Ставрополе после гибели ветерана СВО, участника программы "Время Героев" Заура Гурциева, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее источник РИА Новости рассказал, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Позднее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев погиб в результате инцидента в Ставрополе."Для установления объективной картины и всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств)", - говорится в сообщении.Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html
https://ria.ru/20250527/delo-2019323302.html
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ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, заур гурциев
Ставрополь, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Заур Гурциев
СК возбудил дело после гибели участника программы "Время героев" Гурциева
СК завел уголовное дело после гибели участника программы "Время героев" Гурциева