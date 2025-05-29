https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019714910.html

СК возбудил дело после гибели участника программы "Время героев" Гурциева

СК возбудил дело после гибели участника программы "Время героев" Гурциева - РИА Новости, 29.05.2025

СК возбудил дело после гибели участника программы "Время героев" Гурциева

Уголовное дело об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки завели в Ставрополе после гибели ветерана СВО, участника программы "Время Героев" Заура... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T09:47:00+03:00

2025-05-29T09:47:00+03:00

2025-05-29T10:38:00+03:00

ставрополь

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

специальная военная операция на украине

заур гурциев

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки завели в Ставрополе после гибели ветерана СВО, участника программы "Время Героев" Заура Гурциева, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее источник РИА Новости рассказал, что два человека погибли в Ставрополе в результате взрыва гранаты на улице Чехова. Позднее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев погиб в результате инцидента в Ставрополе."Для установления объективной картины и всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц общеопасным способом) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств)", - говорится в сообщении.Отмечается, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о ходе расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20241011/primore-1977511010.html

https://ria.ru/20250527/delo-2019323302.html

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ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, заур гурциев