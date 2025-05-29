https://ria.ru/20250529/gurtsiev--2019706201.html

При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев

При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025

При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев

При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" майор Заур Гурциев, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:40:00+03:00

2025-05-29T08:40:00+03:00

2025-05-29T11:50:00+03:00

ставрополь

происшествия

чехов

ставропольский край

специальная военная операция на украине

владимир владимиров

заур гурциев

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" майор Заур Гурциев, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."Уважаемые земляки! С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — написал глава Ставропольского края.Владимиров уточнил, что на месте работают правоохранительные органы и спецслужбы."Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины. Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле", — добавил губернатор.СК возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств". По данным следователей, второй погибший — 29-летний знакомый военного.Что известно о ГурциевеГурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012-м окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получил квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах России. Возглавлял Центр боевого управления авиацией. Как указано на сайте программы "Время героев", майор — кавалер ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и ордена "За военные заслуги" за взятие Авдеевки. Также он награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями Суворова и Жукова.В мае прошлого года Гурциев стал одним из 83 участников программы "Время героев" и приступил к обучению. В сентябре его назначили первым заместителем главы Ставрополя, он проработал на этом посту восемь месяцев.

https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html

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Кадры взрыва гранаты в Ставрополе Кадры взрыва гранаты в Ставрополе 2025-05-29T08:40 true PT0M04S

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ставрополь, происшествия, чехов, ставропольский край, владимир владимиров, заур гурциев