При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев
Участник программы "Время героев" Заур Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" майор Заур Гурциев, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"Уважаемые земляки! С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — написал глава Ставропольского края.
Минувшей ночью мэр города Иван Ульянченко заявил, что при взрыве возле жилого дома на улице Чехова погибли двое мужчин. По данным источника РИА Новости, там взорвалась граната.
Владимиров уточнил, что на месте работают правоохранительные органы и спецслужбы.
"Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины. Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле", — добавил губернатор.
СК возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств". По данным следователей, второй погибший — 29-летний знакомый военного.
Что известно о Гурциеве
Гурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012-м окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получил квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах России. Возглавлял Центр боевого управления авиацией.
Как указано на сайте программы "Время героев", майор — кавалер ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и ордена "За военные заслуги" за взятие Авдеевки. Также он награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями Суворова и Жукова.
В мае прошлого года Гурциев стал одним из 83 участников программы "Время героев" и приступил к обучению. В сентябре его назначили первым заместителем главы Ставрополя, он проработал на этом посту восемь месяцев.
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