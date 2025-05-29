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При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:40 29.05.2025 (обновлено: 11:50 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/gurtsiev--2019706201.html
При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев
При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев - РИА Новости, 29.05.2025
При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев
При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" майор Заур Гурциев, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:40:00+03:00
2025-05-29T11:50:00+03:00
ставрополь
происшествия
чехов
ставропольский край
специальная военная операция на украине
владимир владимиров
заур гурциев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" майор Заур Гурциев, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале."Уважаемые земляки! С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — написал глава Ставропольского края.Владимиров уточнил, что на месте работают правоохранительные органы и спецслужбы."Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины. Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле", — добавил губернатор.СК возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств". По данным следователей, второй погибший — 29-летний знакомый военного.Что известно о ГурциевеГурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012-м окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получил квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах России. Возглавлял Центр боевого управления авиацией. Как указано на сайте программы "Время героев", майор — кавалер ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и ордена "За военные заслуги" за взятие Авдеевки. Также он награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями Суворова и Жукова.В мае прошлого года Гурциев стал одним из 83 участников программы "Время героев" и приступил к обучению. В сентябре его назначили первым заместителем главы Ставрополя, он проработал на этом посту восемь месяцев.
https://ria.ru/20250529/gurtsiev-2019722983.html
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Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
Кадры взрыва гранаты в Ставрополе
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ставрополь, происшествия, чехов, ставропольский край, владимир владимиров, заур гурциев
Ставрополь, Происшествия, Чехов, Ставропольский край, Специальная военная операция на Украине, Владимир Владимиров, Заур Гурциев
При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" Гурциев

Участник программы "Время героев" Заур Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. При взрыве в Ставрополе погиб участник программы "Время героев" майор Заур Гурциев, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале.
"Уважаемые земляки! С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким", — написал глава Ставропольского края.
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/TelegramЗаур Гурциев
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : ВРЕМЯ ГЕРОЕВ/Telegram
Заур Гурциев

Минувшей ночью мэр города Иван Ульянченко заявил, что при взрыве возле жилого дома на улице Чехова погибли двое мужчин. По данным источника РИА Новости, там взорвалась граната.

Владимиров уточнил, что на месте работают правоохранительные органы и спецслужбы.
"Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины. Обстановка в городе спокойная. Ситуация на контроле", — добавил губернатор.
СК возбудил дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение взрывных устройств". По данным следователей, второй погибший — 29-летний знакомый военного.
© СУ СК России по Ставропольскому краю/TelegramСледователи СКР на месте происшествия в Ставрополе
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© СУ СК России по Ставропольскому краю/Telegram
Следователи СКР на месте происшествия в Ставрополе

Что известно о Гурциеве

Гурциев родился во Владикавказе 29 июня 1990 года, но детство провел в Ставрополе. В 2012-м окончил Военную академию связи имени маршала Буденного в Санкт-Петербурге по специальности "Радиосвязь, радиовещание и телевидение", получил квалификацию "инженер". С 2007 года служил в Вооруженных силах России. Возглавлял Центр боевого управления авиацией.
Как указано на сайте программы "Время героев", майор — кавалер ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя и ордена "За военные заслуги" за взятие Авдеевки. Также он награжден медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалями Суворова и Жукова.
В мае прошлого года Гурциев стал одним из 83 участников программы "Время героев" и приступил к обучению. В сентябре его назначили первым заместителем главы Ставрополя, он проработал на этом посту восемь месяцев.
Города России. Ставрополь - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Власти Ставрополя помогут семье Гурциева
Вчера, 10:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСтавропольПроисшествияЧеховСтавропольский крайВладимир ВладимировЗаур Гурциев
 
 
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