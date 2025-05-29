https://ria.ru/20250529/gosduma-2019863966.html

В Госдуме назвали Гуцул символом сопротивления режиму Санду

В Госдуме назвали Гуцул символом сопротивления режиму Санду - РИА Новости, 29.05.2025

В Госдуме назвали Гуцул символом сопротивления режиму Санду

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул является не просто лидером, а символом сопротивления антинародному режиму Молдавии во главе с Майей... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T20:57:00+03:00

2025-05-29T20:57:00+03:00

2025-05-29T21:00:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул является не просто лидером, а символом сопротивления антинародному режиму Молдавии во главе с Майей Санду, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. "Евгения Гуцул сегодня — не просто лидер Гагаузии, а символ сопротивления антинародному режиму Молдовы во главе с Майей Санду", - сказала Аршинова. Депутат отметила, что правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (PAS) ради власти разрушает не только законную автономию, но и остатки молдавской государственности. Домашний арест, сфабрикованное уголовное дело, давление через суды — всё это, по словам Аршиновой, часть системного террора, организованного Кишинёвом вместе с Евросоюзом. "Европейский союз, в свою очередь, вместо осуждения репрессий, как это было бы логично в рамках декларируемого "уважения прав человека", продолжает кредитовать Молдову и имитировать её евроинтеграцию, игнорируя реальную деградацию демократических институтов республики", - добавила политик. Более того, парламентарий уточнила, что любые попытки международных СМИ или правозащитников вскрыть эти нарушения сталкиваются с блокировкой информации или дискредитацией через проправительственные ресурсы. "Но Евгения Гуцул не одна. За ней — миллионы голосов гагаузов и молдаван, которые не хотят жить в стране, где закон заменён указкой из кабинетов Санду и евробюрократов", - подчеркнула она. Аршинова считает, что молдаване и гагаузы в сентябре смогут победить "жёлтую лихорадку", поразившую Молдову, и вернут стране суверенитет и мирное развитие с опорой на традиционные ценности. В четверг в районном суде Кишинева состоялось очередное заседание по делу главы автономии. Гуцул обвиняется в незаконном финансировании избирательной кампании 2023 года и причастности к деятельности запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и в настоящее время находится под домашним арестом до 13 июня. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250502/moldaviya-2014684958.html

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011210926.html

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008437391.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул, госдума рф