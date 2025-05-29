https://ria.ru/20250529/gosduma-2019852540.html
В Госдуме предложили брать депозит с мигрантов при въезде
В Госдуме предложили брать депозит с мигрантов при въезде - РИА Новости, 29.05.2025
В Госдуме предложили брать депозит с мигрантов при въезде
Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T19:03:00+03:00
2025-05-29T19:03:00+03:00
2025-05-29T19:03:00+03:00
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миграция
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ввести систему "Обратный билет" - обязательный депозит для трудовых мигрантов при въезде в Россию, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "С целью снижения финансовой нагрузки на государственный бюджет и обеспечения более эффективной миграционной политики партия "Новые люди" предлагает внедрить систему "Обратный билет" для трудовых мигрантов. Суть инициативы заключается в том, чтобы при въезде в страну трудовой мигрант вносил депозит, который в случае нарушения им законодательства покрывал бы расходы на его депортацию", - сказано в документе. Отмечается, что подобная мера позволит снизить бюджетные расходы на депортацию иностранных граждан, повысить ответственность мигрантов за соблюдение законодательства России и создать дополнительные стимулы для законопослушного поведения иностранных граждан на территории РФ. В документе указывается, что в 2024 году расходы федерального бюджета на депортацию иностранных граждан из России достигли рекордных значений: на эти цели было потрачено свыше миллиарда рублей, почти вдвое больше, чем годом ранее. "С начала 2025 года из России было выдворено 88 тысяч иностранцев — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года . В основном эти расходы покрываются за счет средств налогоплательщиков", - подчеркивается в обращении.
https://ria.ru/20250528/peterburg-2019664238.html
https://ria.ru/20250523/migranty-2018708315.html
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россия, владислав даванков, владимир колокольцев, госдума рф, общество, мигранты, миграция
Россия, Владислав Даванков, Владимир Колокольцев, Госдума РФ, Общество, Мигранты, Миграция
В Госдуме предложили брать депозит с мигрантов при въезде
"Новые люди" предложили брать депозит с мигрантов при въезде в Россию
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ввести систему "Обратный билет" - обязательный депозит для трудовых мигрантов при въезде в Россию, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"С целью снижения финансовой нагрузки на государственный бюджет и обеспечения более эффективной миграционной политики партия "Новые люди" предлагает внедрить систему "Обратный билет" для трудовых мигрантов. Суть инициативы заключается в том, чтобы при въезде в страну трудовой мигрант вносил депозит, который в случае нарушения им законодательства покрывал бы расходы на его депортацию", - сказано в документе.
Отмечается, что подобная мера позволит снизить бюджетные расходы на депортацию иностранных граждан, повысить ответственность мигрантов за соблюдение законодательства России
и создать дополнительные стимулы для законопослушного поведения иностранных граждан на территории РФ.
В документе указывается, что в 2024 году расходы федерального бюджета на депортацию иностранных граждан из России достигли рекордных значений: на эти цели было потрачено свыше миллиарда рублей, почти вдвое больше, чем годом ранее.
"С начала 2025 года из России было выдворено 88 тысяч иностранцев — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года . В основном эти расходы покрываются за счет средств налогоплательщиков", - подчеркивается в обращении.