https://ria.ru/20250529/glava-2019686438.html

Глава "Стройхимпроекта" Ляхович подала в суд ходатайство о снятии судимости

Глава "Стройхимпроекта" Ляхович подала в суд ходатайство о снятии судимости - РИА Новости, 29.05.2025

Глава "Стройхимпроекта" Ляхович подала в суд ходатайство о снятии судимости

Гендиректор ООО "Стройхимпроект" Елена Ляхович подала в Тушинский суд Москвы ходатайство о снятии судимости, в декабре она была осуждена условно на четыре года... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:58:00+03:00

2025-05-29T02:58:00+03:00

2025-05-29T02:58:00+03:00

происшествия

тимур иванов

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Гендиректор ООО "Стройхимпроект" Елена Ляхович подала в Тушинский суд Москвы ходатайство о снятии судимости, в декабре она была осуждена условно на четыре года за хищения средств при покупке томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ в центре Москвы, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрировано ходатайство Ляхович Е.В. о снятии судимости", - указывается в материалах. Дата рассмотрения пока не назначена. Замоскворецкий суд Москвы 11 декабря приговорил Елену Ляхович к четырем годам условно со штрафом в размере 360 тысяч рублей. Причем на выплату штрафа суд предоставил ей рассрочку на год, установив ежемесячный платеж по 30 тысяч рублей. Как следует из материалов, Андрей Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам", при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора, "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Работу ВСК тогда курировал ныне бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Следствие указывало, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 478 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению. Сама Ляхович в начале ноября признала вину в мошенничестве и заключила досудебное соглашение, ее дело было рассмотрено в особом порядке. Ранее его адвокат Роман Костенко рассказывал РИА Новости, что была проведена экспертиза об установлении рыночной стоимости поставленного магнитно-резонансного томографа. В заключении специалист указывал, что "рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ - 117,765 миллиона рублей, верхний предел - 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)". Сам Андрей Белков вину не признает. Он находится в СИЗО. Суд продлил ему арест до 23 июля. Белкову грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250527/belkov-2019243576.html

https://ria.ru/20250419/rassledovanie-2012222295.html

https://ria.ru/20250521/figuranty-2018221115.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тимур иванов