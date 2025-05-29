https://ria.ru/20250529/germaniya-2019847209.html

"Надеюсь, помнят": на Западе сделали мрачный прогноз для Германии

"Надеюсь, помнят": на Западе сделали мрачный прогноз для Германии - РИА Новости, 29.05.2025

"Надеюсь, помнят": на Западе сделали мрачный прогноз для Германии

Германия рискует повторить прошлые ошибки, провоцируя Россию путем поставок дальнобойного оружия Украине, заявил профессор Хельсинского университета Туомас... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:24:00+03:00

2025-05-29T18:24:00+03:00

2025-05-29T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Германия рискует повторить прошлые ошибки, провоцируя Россию путем поставок дальнобойного оружия Украине, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Если они (Россия – Прим. ред.) нанесут удар по Германии, это точно будет не в первый раз. Надеюсь, немцы помнят, чем закончилась их последняя подобная попытка", — написал он.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250529/rossiya-2019801910.html

https://ria.ru/20250528/merts-2019672075.html

германия

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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц