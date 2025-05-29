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"Надеюсь, помнят": на Западе сделали мрачный прогноз для Германии - РИА Новости, 29.05.2025
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18:24 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/germaniya-2019847209.html
"Надеюсь, помнят": на Западе сделали мрачный прогноз для Германии
"Надеюсь, помнят": на Западе сделали мрачный прогноз для Германии - РИА Новости, 29.05.2025
"Надеюсь, помнят": на Западе сделали мрачный прогноз для Германии
Германия рискует повторить прошлые ошибки, провоцируя Россию путем поставок дальнобойного оружия Украине, заявил профессор Хельсинского университета Туомас... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:24:00+03:00
2025-05-29T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Германия рискует повторить прошлые ошибки, провоцируя Россию путем поставок дальнобойного оружия Украине, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Если они (Россия – Прим. ред.) нанесут удар по Германии, это точно будет не в первый раз. Надеюсь, немцы помнят, чем закончилась их последняя подобная попытка", — написал он.Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
https://ria.ru/20250529/rossiya-2019801910.html
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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц
В мире, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц
"Надеюсь, помнят": на Западе сделали мрачный прогноз для Германии

Малинен: Германии не стоит забывать уроки прошлого

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Германия рискует повторить прошлые ошибки, провоцируя Россию путем поставок дальнобойного оружия Украине, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
"Если они (Россия – Прим. ред.) нанесут удар по Германии, это точно будет не в первый раз. Надеюсь, немцы помнят, чем закончилась их последняя подобная попытка", — написал он.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
"Теряет терпение": на Западе сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 16:08
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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