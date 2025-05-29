https://ria.ru/20250529/fsb-2019815467.html

В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации

В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации - РИА Новости, 29.05.2025

В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации

Деятельность ячейки нежелательной в РФ украинской организации пресекли сотрудники управления ФСБ в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:45:00+03:00

2025-05-29T16:45:00+03:00

2025-05-29T17:50:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Деятельность ячейки нежелательной в РФ украинской организации пресекли сотрудники управления ФСБ в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что на территории Балахнинского муниципального округа функционировала ячейка украинской организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"*. Отмечается, что в ячейку входило до 10 человек. "Руководитель осуществлял психологическую обработку адептов, проводил их собрания и просмотры видеоконференций, распространял соответствующую литературу, а также организовал систематический сбор денежных средств для нужд организации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ "Сбор средств для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ". По местам жительства членов ячейки проведены обыски, изъята литература и наглядная агитация. Лидеру ячейки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.* Организация в ноябре 2022 года признана Генпрокуратурой нежелательной в России.

https://ria.ru/20250522/fsb-2018408936.html

https://ria.ru/20250521/agent-2018204611.html

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происшествия, россия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина