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В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации
В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации - РИА Новости, 29.05.2025
В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации
Деятельность ячейки нежелательной в РФ украинской организации пресекли сотрудники управления ФСБ в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:45:00+03:00
2025-05-29T16:45:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Деятельность ячейки нежелательной в РФ украинской организации пресекли сотрудники управления ФСБ в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что на территории Балахнинского муниципального округа функционировала ячейка украинской организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"*. Отмечается, что в ячейку входило до 10 человек. "Руководитель осуществлял психологическую обработку адептов, проводил их собрания и просмотры видеоконференций, распространял соответствующую литературу, а также организовал систематический сбор денежных средств для нужд организации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ "Сбор средств для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ". По местам жительства членов ячейки проведены обыски, изъята литература и наглядная агитация. Лидеру ячейки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.* Организация в ноябре 2022 года признана Генпрокуратурой нежелательной в России.
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происшествия, россия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации
ФСБ пресекла работу украинской ячейки, собиравшей деньги в Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Деятельность ячейки нежелательной в РФ украинской организации пресекли сотрудники управления ФСБ в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что на территории Балахнинского муниципального округа функционировала ячейка украинской организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"*. Отмечается, что в ячейку входило до 10 человек.
"Руководитель осуществлял психологическую обработку адептов, проводил их собрания и просмотры видеоконференций, распространял соответствующую литературу, а также организовал систематический сбор денежных средств для нужд организации", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ "Сбор средств для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ".
По местам жительства членов ячейки проведены обыски, изъята литература и наглядная агитация. Лидеру ячейки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
* Организация в ноябре 2022 года признана Генпрокуратурой нежелательной в России.