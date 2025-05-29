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В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации - РИА Новости, 29.05.2025
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16:45 29.05.2025 (обновлено: 17:50 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/fsb-2019815467.html
В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации
В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации - РИА Новости, 29.05.2025
В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации
Деятельность ячейки нежелательной в РФ украинской организации пресекли сотрудники управления ФСБ в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:45:00+03:00
2025-05-29T17:50:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Деятельность ячейки нежелательной в РФ украинской организации пресекли сотрудники управления ФСБ в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что на территории Балахнинского муниципального округа функционировала ячейка украинской организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"*. Отмечается, что в ячейку входило до 10 человек. "Руководитель осуществлял психологическую обработку адептов, проводил их собрания и просмотры видеоконференций, распространял соответствующую литературу, а также организовал систематический сбор денежных средств для нужд организации", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ "Сбор средств для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ". По местам жительства членов ячейки проведены обыски, изъята литература и наглядная агитация. Лидеру ячейки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.* Организация в ноябре 2022 года признана Генпрокуратурой нежелательной в России.
https://ria.ru/20250522/fsb-2018408936.html
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происшествия, россия, нижегородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
В Нижегородской области накрыли ячейку украинской организации

ФСБ пресекла работу украинской ячейки, собиравшей деньги в Нижегородской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Деятельность ячейки нежелательной в РФ украинской организации пресекли сотрудники управления ФСБ в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что на территории Балахнинского муниципального округа функционировала ячейка украинской организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"*. Отмечается, что в ячейку входило до 10 человек.
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"Руководитель осуществлял психологическую обработку адептов, проводил их собрания и просмотры видеоконференций, распространял соответствующую литературу, а также организовал систематический сбор денежных средств для нужд организации", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 284.1 УК РФ "Сбор средств для обеспечения деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ".
По местам жительства членов ячейки проведены обыски, изъята литература и наглядная агитация. Лидеру ячейки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
* Организация в ноябре 2022 года признана Генпрокуратурой нежелательной в России.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украина
 
 
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