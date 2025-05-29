https://ria.ru/20250529/frg-2019815649.html

Депутат АдГ: Мерц инвестирует в Украину, хотя ФРГ в глубоком кризисе

Депутат АдГ: Мерц инвестирует в Украину, хотя ФРГ в глубоком кризисе - РИА Новости, 29.05.2025

Депутат АдГ: Мерц инвестирует в Украину, хотя ФРГ в глубоком кризисе

Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца решило щедро инвестировать в оборонную промышленность Украины, хотя Германия находится пятый год РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T16:48:00+03:00

2025-05-29T16:48:00+03:00

2025-05-29T16:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца решило щедро инвестировать в оборонную промышленность Украины, хотя Германия находится пятый год в рецессии, "Альтернатива для Германии" (АдГ) займётся выяснением обстоятельств данного решения, заявил РИА Новости депутат АдГ и полковник ВВС ФРГ в отставке Герольд Оттен. Ранее Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем, на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных с США, Великобританией и Францией. Кроме того, во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. Позднее министерство обороны ФРГ сообщило, что Берлин и Киев подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. "Я не знаю, какие особые ноу-хау может привнести украинская оборонная промышленность в разработку (оружия - ред.), и почему государство, которое уже пять лет находится в рецессии, чья система социального обеспечения находится на грани краха, а внутреннее единство общества рассыпается, столь щедро раздаёт налоговые или заёмные деньги по всему миру", - заявил Оттен. По словам политика, если бы речь шла об укреплении немецких технологий, было бы разумнее сотрудничать с израильской или американской оборонной промышленностью. "Поэтому я вынужден предположить, что настоящая цель — это поддержка украинской оборонной отрасли. Всеми этим вопросами мы будем тщательно заниматься", - подчеркнул он. Оттен также раскритиковал Мерца за то, что тот ранее никак не обсудил ни с парламентом, ни с общественностью снятие ограничений для дальнобойного оружия, поставляемого или уже поставленного Украине. "Это пока не равно согласию на поставку ракет Taurus, однако это разрешение на применение уже поставленных артиллерийских и ракетных систем, ударных дронов. С военной точки зрения этот шаг, вероятно, будет иметь незначительные последствия, особенно в отношении поставленных Германией Mars II, Panzerhaubitze 2000 и БПЛА", - пояснил он. По мнению Оттена, перелома в конфликте на фоне решений кабмина Мерца ожидать не стоит, так как украинская сторона сталкивается с более существенной проблемой пополнения подразделений и укомплектования их боеспособными солдатами. "Это война на истощение, в которой в конечном итоге побеждает тот, кто располагает большими человеческими и материальными ресурсами", - добавил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20250528/ukraina-2019600050.html

https://ria.ru/20250529/shveytsariya-2019728702.html

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760011.html

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украина, германия, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, мария захарова, нато