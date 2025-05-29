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Депутат АдГ: Мерц инвестирует в Украину, хотя ФРГ в глубоком кризисе - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/frg-2019815649.html
Депутат АдГ: Мерц инвестирует в Украину, хотя ФРГ в глубоком кризисе
Депутат АдГ: Мерц инвестирует в Украину, хотя ФРГ в глубоком кризисе - РИА Новости, 29.05.2025
Депутат АдГ: Мерц инвестирует в Украину, хотя ФРГ в глубоком кризисе
Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца решило щедро инвестировать в оборонную промышленность Украины, хотя Германия находится пятый год РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T16:48:00+03:00
2025-05-29T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
фридрих мерц
владимир зеленский
мария захарова
нато
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БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца решило щедро инвестировать в оборонную промышленность Украины, хотя Германия находится пятый год в рецессии, "Альтернатива для Германии" (АдГ) займётся выяснением обстоятельств данного решения, заявил РИА Новости депутат АдГ и полковник ВВС ФРГ в отставке Герольд Оттен. Ранее Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем, на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных с США, Великобританией и Францией. Кроме того, во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. Позднее министерство обороны ФРГ сообщило, что Берлин и Киев подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. "Я не знаю, какие особые ноу-хау может привнести украинская оборонная промышленность в разработку (оружия - ред.), и почему государство, которое уже пять лет находится в рецессии, чья система социального обеспечения находится на грани краха, а внутреннее единство общества рассыпается, столь щедро раздаёт налоговые или заёмные деньги по всему миру", - заявил Оттен. По словам политика, если бы речь шла об укреплении немецких технологий, было бы разумнее сотрудничать с израильской или американской оборонной промышленностью. "Поэтому я вынужден предположить, что настоящая цель — это поддержка украинской оборонной отрасли. Всеми этим вопросами мы будем тщательно заниматься", - подчеркнул он. Оттен также раскритиковал Мерца за то, что тот ранее никак не обсудил ни с парламентом, ни с общественностью снятие ограничений для дальнобойного оружия, поставляемого или уже поставленного Украине. "Это пока не равно согласию на поставку ракет Taurus, однако это разрешение на применение уже поставленных артиллерийских и ракетных систем, ударных дронов. С военной точки зрения этот шаг, вероятно, будет иметь незначительные последствия, особенно в отношении поставленных Германией Mars II, Panzerhaubitze 2000 и БПЛА", - пояснил он. По мнению Оттена, перелома в конфликте на фоне решений кабмина Мерца ожидать не стоит, так как украинская сторона сталкивается с более существенной проблемой пополнения подразделений и укомплектования их боеспособными солдатами. "Это война на истощение, в которой в конечном итоге побеждает тот, кто располагает большими человеческими и материальными ресурсами", - добавил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250528/germanija-2019668404.html
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украина, германия, россия, фридрих мерц, владимир зеленский, мария захарова, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Мария Захарова, НАТО
Депутат АдГ: Мерц инвестирует в Украину, хотя ФРГ в глубоком кризисе

Депутат Оттен: ФРГ инвестирует в оборону Украины, несмотря на кризис в стране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 29 мая - РИА Новости. Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца решило щедро инвестировать в оборонную промышленность Украины, хотя Германия находится пятый год в рецессии, "Альтернатива для Германии" (АдГ) займётся выяснением обстоятельств данного решения, заявил РИА Новости депутат АдГ и полковник ВВС ФРГ в отставке Герольд Оттен.
Ранее Мерц заявил, что Берлин поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем, на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных с США, Великобританией и Францией. Кроме того, во вторник канцлер отметил, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ в среду заявил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали.
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28 мая, 22:16
Позднее министерство обороны ФРГ сообщило, что Берлин и Киев подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на военную помощь Украине и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним.
"Я не знаю, какие особые ноу-хау может привнести украинская оборонная промышленность в разработку (оружия - ред.), и почему государство, которое уже пять лет находится в рецессии, чья система социального обеспечения находится на грани краха, а внутреннее единство общества рассыпается, столь щедро раздаёт налоговые или заёмные деньги по всему миру", - заявил Оттен.
По словам политика, если бы речь шла об укреплении немецких технологий, было бы разумнее сотрудничать с израильской или американской оборонной промышленностью.
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ФРГ и Украина подписали соглашение о финансировании производства оружия
28 мая, 17:06
"Поэтому я вынужден предположить, что настоящая цель — это поддержка украинской оборонной отрасли. Всеми этим вопросами мы будем тщательно заниматься", - подчеркнул он.
Оттен также раскритиковал Мерца за то, что тот ранее никак не обсудил ни с парламентом, ни с общественностью снятие ограничений для дальнобойного оружия, поставляемого или уже поставленного Украине.
"Это пока не равно согласию на поставку ракет Taurus, однако это разрешение на применение уже поставленных артиллерийских и ракетных систем, ударных дронов. С военной точки зрения этот шаг, вероятно, будет иметь незначительные последствия, особенно в отношении поставленных Германией Mars II, Panzerhaubitze 2000 и БПЛА", - пояснил он.
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По мнению Оттена, перелома в конфликте на фоне решений кабмина Мерца ожидать не стоит, так как украинская сторона сталкивается с более существенной проблемой пополнения подразделений и укомплектования их боеспособными солдатами.
"Это война на истощение, в которой в конечном итоге побеждает тот, кто располагает большими человеческими и материальными ресурсами", - добавил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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