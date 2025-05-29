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Штурмовики "Юга" водрузили российский флаг в освобожденной Гнатовке - РИА Новости, 29.05.2025
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13:59 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/flag-2019767220.html
Штурмовики "Юга" водрузили российский флаг в освобожденной Гнатовке
Штурмовики "Юга" водрузили российский флаг в освобожденной Гнатовке - РИА Новости, 29.05.2025
Штурмовики "Юга" водрузили российский флаг в освобожденной Гнатовке
Военнослужащие штурмового подразделения группировки "Юг" водрузили российский флаг на зачищенном от ВСУ здании в освобожденной Гнатовке в ДНР, сообщило... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:59:00+03:00
2025-05-29T13:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Военнослужащие штурмового подразделения группировки "Юг" водрузили российский флаг на зачищенном от ВСУ здании в освобожденной Гнатовке в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Военное ведомство ранее сообщило об освобождении от ВСУ населенного пункта Гнатовка в ДНР, оно также показало видео, на котором военнослужащие штурмового подразделения 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск водрузили российский флаг на крыше административного здания. Гранатометчик с позывным "Рыжий" рассказал о ходе освобождения Гнатовки и искренней радости местного населения, вызванной приходом российских бойцов. "Сложность при штурме заключалась в том, что была большая "открытка" (открытая местность - ред.), по которой было тяжело зайти. Противник не спал, работал по нам активно огнем из стрелкового оружия, из артиллерии, но мы зашли, закрепились", - рассказывает штурмовик. "Противник на сегодняшний день работает больше FPV-дронами и "артой", в ближний стрелковый бой с нами не вступает. Впереди у них бедолаги, отловленные на улицах тцкашниками, которых заставили воевать. Они либо бегут, либо сдаются в плен, если мы подходим. А вот сзади у них стоят нацисты из "Азова"* (запрещенный в РФ), - продолжает военнослужащий с позывным "Рыжий". По его словам, местные жители встретили их очень хорошо, они рассказали российским военным об издевательствах и убийствах. "Если местным что-то нужно, мы помогаем им продуктами, лекарствами, топливом", - отметил российский военнослужащий.* запрещенный в РФ
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Кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР
Минобороны России показало кадры из освобожденной Гнатовки в ДНР.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Штурмовики "Юга" водрузили российский флаг в освобожденной Гнатовке

Минобороны: штурмовики "Юга" водрузили флаг РФ в освобожденной Гнатовке в ДНР

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Военнослужащие штурмового подразделения группировки "Юг" водрузили российский флаг на зачищенном от ВСУ здании в освобожденной Гнатовке в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Военное ведомство ранее сообщило об освобождении от ВСУ населенного пункта Гнатовка в ДНР, оно также показало видео, на котором военнослужащие штурмового подразделения 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск водрузили российский флаг на крыше административного здания.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Гнатовка в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили село Гнатовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Гнатовка в ДНР
Гранатометчик с позывным "Рыжий" рассказал о ходе освобождения Гнатовки и искренней радости местного населения, вызванной приходом российских бойцов.
"Сложность при штурме заключалась в том, что была большая "открытка" (открытая местность - ред.), по которой было тяжело зайти. Противник не спал, работал по нам активно огнем из стрелкового оружия, из артиллерии, но мы зашли, закрепились", - рассказывает штурмовик.
"Противник на сегодняшний день работает больше FPV-дронами и "артой", в ближний стрелковый бой с нами не вступает. Впереди у них бедолаги, отловленные на улицах тцкашниками, которых заставили воевать. Они либо бегут, либо сдаются в плен, если мы подходим. А вот сзади у них стоят нацисты из "Азова"* (запрещенный в РФ), - продолжает военнослужащий с позывным "Рыжий".
По его словам, местные жители встретили их очень хорошо, они рассказали российским военным об издевательствах и убийствах.
"Если местным что-то нужно, мы помогаем им продуктами, лекарствами, топливом", - отметил российский военнослужащий.
* запрещенный в РФ
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22 июня 2022, 17:18
 
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