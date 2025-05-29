https://ria.ru/20250529/fidan--2019834453.html

Фидан рассчитывает получить отзывы Киева на предложение о прекращении огня

Фидан рассчитывает получить отзывы Киева на предложение о прекращении огня - РИА Новости, 29.05.2025

Фидан рассчитывает получить отзывы Киева на предложение о прекращении огня

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ходе поездки в Киев рассчитывает получить отзывы украинской стороны на необходимость прекращения огня. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:41:00+03:00

2025-05-29T17:41:00+03:00

2025-05-29T17:41:00+03:00

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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ходе поездки в Киев рассчитывает получить отзывы украинской стороны на необходимость прекращения огня. "Там (на Украине – ред.), как и в России, мы снова обсудим позицию Турции, ее взгляды и настоятельную необходимость прекращения огня. У нас есть свои впечатления. Есть отзывы, которые мы получим от них. Как я уже сказал, если начнется переговорный процесс, я вижу, что вопрос начнет приобретать более оптимистичные очертания", - приводит слова Фидана агентство DHA. Он отметил, что, учитывая все условия, сторонам нужно место, где они могли бы встретиться лицом к лицу, сесть и провести переговоры за столом. "Турция - идеальный вариант на данный момент. Мы снова провели переговоры об этом. После нашего отъезда русские сразу же заявили об этом. Это важное событие. Сегодня есть несколько взаимных заявлений с обеих сторон. Совсем недавно господин (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий) Песков сделал заявление от имени Кремля. Они также заявили, что ждут ответа о встрече 2 июня (в Стамбуле – ред.), которую они объявили", - сказал Фидан. Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, Россия передаст на нем свой меморандум Украине. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html

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