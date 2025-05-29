Фидан рассчитывает получить отзывы Киева на предложение о прекращении огня
Глава МИД Турции Фидан надеется получить отзывы Киева на идею об остановке огня
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 29 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в ходе поездки в Киев рассчитывает получить отзывы украинской стороны на необходимость прекращения огня.
"Там (на Украине – ред.), как и в России, мы снова обсудим позицию Турции, ее взгляды и настоятельную необходимость прекращения огня. У нас есть свои впечатления. Есть отзывы, которые мы получим от них. Как я уже сказал, если начнется переговорный процесс, я вижу, что вопрос начнет приобретать более оптимистичные очертания", - приводит слова Фидана агентство DHA.
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Он отметил, что, учитывая все условия, сторонам нужно место, где они могли бы встретиться лицом к лицу, сесть и провести переговоры за столом.
"Турция - идеальный вариант на данный момент. Мы снова провели переговоры об этом. После нашего отъезда русские сразу же заявили об этом. Это важное событие. Сегодня есть несколько взаимных заявлений с обеих сторон. Совсем недавно господин (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий) Песков сделал заявление от имени Кремля. Они также заявили, что ждут ответа о встрече 2 июня (в Стамбуле – ред.), которую они объявили", - сказал Фидан.
Как сообщил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, следующий раунд прямых переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Турции, Россия передаст на нем свой меморандум Украине.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.