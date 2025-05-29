Фидан раскрыл подробности встречи с Путиным
Фидан на встрече с Путиным получил реакцию РФ на переговоры с Киевом в Стамбуле
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал газете Milliyet, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал состоявшиеся в Стамбуле переговоры по Украине — передал позицию Анкары и получил реакцию Москвы.
"Встреча прошла в очень теплой атмосфере, откровенно говоря. В основном мы говорили о переговорах по Украине. Мы говорили об атомной электростанции "Аккую", отношениях между Турцией и Россией, а также о текущем процессе Botaş с "Газпромом". После переговоров в Стамбуле у нас возникли некоторые мнения, я передал их, получил их реакцию, чтобы, когда я поеду в Киев, у меня был продуктивный визит-тур", — сказал он.
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
По словам министра, в таких переговорах важно понять мысли собеседника.
"Важно понять мышление сторон и то, как выстроить это уравнение, то есть что было бы хорошо предложить, куда мы можем пойти дальше, какие еще есть усилия, которые не были предложены? Важно уметь видеть это. Поскольку Россия является конечной инстанцией, принимающей решения, важно видеть нюансы, чувствительность. <…> Такие контакты и возможность обсуждать их с большой искренностью очень важны, если вы действительно хотите что-то сделать. В этом отношении я считаю встречу очень полезной", — подчеркнул Фидан.
Шестнадцатого мая в Стамбуле состоялась первая за три года встреча представителей Москвы и Киева. Провести ее предложил президент России, при этом он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
В результате делегации договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия. Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Глава российской делегации Владимир Мединский также отметил готовность Москвы продолжать диалог.
Масштабный обмен пленными уже завершился. Сейчас Россия готовит проект меморандума относительно будущего мирного договора.