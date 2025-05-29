https://ria.ru/20250529/evropa-2019797006.html

Европе необходимы доверительные связи с Россией, заявили в Бундестаге

Европе необходимы доверительные связи с Россией, заявили в Бундестаге - РИА Новости, 29.05.2025

Европе необходимы доверительные связи с Россией, заявили в Бундестаге

Германия и Европа зависят от постоянных поставок энергетики, поэтому им необходим доверительный диалог с Россией и экономическое сотрудничество, заявил депутат... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T15:52:00+03:00

2025-05-29T15:52:00+03:00

2025-05-29T15:52:00+03:00

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ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Германия и Европа зависят от постоянных поставок энергетики, поэтому им необходим доверительный диалог с Россией и экономическое сотрудничество, заявил депутат от фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге. "У нас с Россией было и доверие, и обмен мнениями. И не в последнюю очередь, конечно, экономические отношения друг с другом. Германия, Европа, конечно же, зависят от постоянных поставок энергетики. Поэтому хочу сделать всё возможное, чтобы мы снова выстроили доверие к друг другу, чтобы вступили в кооперацию и экономически смогли друг друга найти", - сказал Котре в Перми на полях Международных общественно-политических слушаний о формировании на евразийском континенте контура равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития. Он подчеркнул, что странам необходима дискуссия, чтобы стороны смогли выстроить доверие и избавиться от конфликтных ситуаций. В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС готовит новый, восемнадцатый, пакет санкций против России и обсуждает с США его внедрение. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах уже не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250529/shveytsariya-2019728702.html

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россия, германия, европа, фридрих мерц, бундестаг германии, евросоюз, в мире