Рейтинг@Mail.ru
Европе необходимы доверительные связи с Россией, заявили в Бундестаге - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/evropa-2019797006.html
Европе необходимы доверительные связи с Россией, заявили в Бундестаге
Европе необходимы доверительные связи с Россией, заявили в Бундестаге - РИА Новости, 29.05.2025
Европе необходимы доверительные связи с Россией, заявили в Бундестаге
Германия и Европа зависят от постоянных поставок энергетики, поэтому им необходим доверительный диалог с Россией и экономическое сотрудничество, заявил депутат... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:52:00+03:00
2025-05-29T15:52:00+03:00
россия
германия
европа
фридрих мерц
бундестаг германии
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Германия и Европа зависят от постоянных поставок энергетики, поэтому им необходим доверительный диалог с Россией и экономическое сотрудничество, заявил депутат от фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге. "У нас с Россией было и доверие, и обмен мнениями. И не в последнюю очередь, конечно, экономические отношения друг с другом. Германия, Европа, конечно же, зависят от постоянных поставок энергетики. Поэтому хочу сделать всё возможное, чтобы мы снова выстроили доверие к друг другу, чтобы вступили в кооперацию и экономически смогли друг друга найти", - сказал Котре в Перми на полях Международных общественно-политических слушаний о формировании на евразийском континенте контура равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития. Он подчеркнул, что странам необходима дискуссия, чтобы стороны смогли выстроить доверие и избавиться от конфликтных ситуаций. В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС готовит новый, восемнадцатый, пакет санкций против России и обсуждает с США его внедрение. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах уже не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250529/shveytsariya-2019728702.html
https://ria.ru/20250529/taurusy-2019589438.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, европа, фридрих мерц, бундестаг германии, евросоюз, в мире
Россия, Германия, Европа, Фридрих Мерц, Бундестаг Германии, Евросоюз, В мире
Европе необходимы доверительные связи с Россией, заявили в Бундестаге

Депутат АдГ Котре: Германии и Европе необходим доверительный диалог с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Германия и Европа зависят от постоянных поставок энергетики, поэтому им необходим доверительный диалог с Россией и экономическое сотрудничество, заявил депутат от фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге.
"У нас с Россией было и доверие, и обмен мнениями. И не в последнюю очередь, конечно, экономические отношения друг с другом. Германия, Европа, конечно же, зависят от постоянных поставок энергетики. Поэтому хочу сделать всё возможное, чтобы мы снова выстроили доверие к друг другу, чтобы вступили в кооперацию и экономически смогли друг друга найти", - сказал Котре в Перми на полях Международных общественно-политических слушаний о формировании на евразийском континенте контура равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Швейцария предупредила ФРГ о последствиях перепродажи оружия Киеву
Вчера, 11:10
Он подчеркнул, что странам необходима дискуссия, чтобы стороны смогли выстроить доверие и избавиться от конфликтных ситуаций.
В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что ЕС готовит новый, восемнадцатый, пакет санкций против России и обсуждает с США его внедрение.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах уже не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Резкая эскалация? Германия не может определиться с ракетами для Киева
Вчера, 08:00
 
РоссияГерманияЕвропаФридрих МерцБундестаг ГерманииЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала