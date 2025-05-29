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Игумен Евмений не стал подавать заявление на человека, напавшего на него - РИА Новости, 29.05.2025
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Религия
 
11:36 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/evmeniy-2019733397.html
Игумен Евмений не стал подавать заявление на человека, напавшего на него
Игумен Евмений не стал подавать заявление на человека, напавшего на него - РИА Новости, 29.05.2025
Игумен Евмений не стал подавать заявление на человека, напавшего на него
Игумен Евмений (Перистый) рассказал РИА Новости, что не подал заявление на напавшего на него во время презентации книги человека "из христианских побуждений", и РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:36:00+03:00
2025-05-29T11:36:00+03:00
религия
москва
русская православная церковь
игумен евмений (перистый)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Игумен Евмений (Перистый) рассказал РИА Новости, что не подал заявление на напавшего на него во время презентации книги человека "из христианских побуждений", и назвал презентацию "лучшей в жизни". Ранее сообщалось, что в медиацентре "Библио-глобус" на Мясницкой улице в Москве неизвестный напал на игумена Евмения (Перистого) вечером 28 мая во время презентации книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви". "В 1.30 мы вышли из полиции, ситуация разрешилась в нашу пользу. Травмы черепа нет, говорят, что заживет в течение недели. Я заявления не подавал, простил из христианских побуждений", – сказал игумен. Он назвал презентацию "лучшей в своей жизни". "Заплатил кровью за слова, сказанные в моей книге", – заключил Перистый. Перистый долгое время находится за штатом священнослужителей Русской православной церкви, его книги выходили без благословения и не рекомендуются к использованию в миссионерстве, следует из данных на ресурсах РПЦ. В каталоге изданий, прошедших экспертизу издательского совета РПЦ, книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви" не содержится.
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москва, русская православная церковь, игумен евмений (перистый)
Религия, Москва, Русская православная церковь, Игумен Евмений (Перистый)
Игумен Евмений не стал подавать заявление на человека, напавшего на него

Игумен Евмений простил напавшего на него человека и не стал заявлять в полицию

© Фото : Игумен Евмений/ВКонтактеИгумен Евмений
Игумен Евмений - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Игумен Евмений/ВКонтакте
Игумен Евмений
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Игумен Евмений (Перистый) рассказал РИА Новости, что не подал заявление на напавшего на него во время презентации книги человека "из христианских побуждений", и назвал презентацию "лучшей в жизни".
Ранее сообщалось, что в медиацентре "Библио-глобус" на Мясницкой улице в Москве неизвестный напал на игумена Евмения (Перистого) вечером 28 мая во время презентации книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви".
«
"В 1.30 мы вышли из полиции, ситуация разрешилась в нашу пользу. Травмы черепа нет, говорят, что заживет в течение недели. Я заявления не подавал, простил из христианских побуждений", – сказал игумен.
Он назвал презентацию "лучшей в своей жизни".
"Заплатил кровью за слова, сказанные в моей книге", – заключил Перистый.
Перистый долгое время находится за штатом священнослужителей Русской православной церкви, его книги выходили без благословения и не рекомендуются к использованию в миссионерстве, следует из данных на ресурсах РПЦ. В каталоге изданий, прошедших экспертизу издательского совета РПЦ, книги "Мудрость сердца: книга осознанной любви" не содержится.
 
РелигияМоскваРусская православная церковьИгумен Евмений (Перистый)
 
 
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