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Европа не заменит США в военной поддержке Украины, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 29.05.2025
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06:44 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/ep-2019697132.html
Европа не заменит США в военной поддержке Украины, заявил депутат ЕП
Европа не заменит США в военной поддержке Украины, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 29.05.2025
Европа не заменит США в военной поддержке Украины, заявил депутат ЕП
Евросоюз не способен заменить США в вопросе военной поддержки Украины, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:44:00+03:00
2025-05-29T06:44:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз не способен заменить США в вопросе военной поддержки Украины, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер. "Все зависит от США: будут ли они продолжать поставки оружия, в каком объеме, прекратят ли. Я не могу ответить. Думаю, даже (президент США Дональд) Трамп пока не знает. Европа не может заменить США. У нас нет таких ресурсов. Мы годами пренебрегали армиями, у нас нет складов, чтобы продолжать усилия", - отметил он. По его словам, поставки оружия Киеву только разгоняют цены, а если цель - помочь Украине, то лучшим решением станет мирное соглашение с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250529/evroparlament-2019693901.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Европа не заменит США в военной поддержке Украины, заявил депутат ЕП

Депутат ЕП Картайзер: Европа не заменит США в военной поддержке Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз не способен заменить США в вопросе военной поддержки Украины, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер.
"Все зависит от США: будут ли они продолжать поставки оружия, в каком объеме, прекратят ли. Я не могу ответить. Думаю, даже (президент США Дональд) Трамп пока не знает. Европа не может заменить США. У нас нет таких ресурсов. Мы годами пренебрегали армиями, у нас нет складов, чтобы продолжать усилия", - отметил он.
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По его словам, поставки оружия Киеву только разгоняют цены, а если цель - помочь Украине, то лучшим решением станет мирное соглашение с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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