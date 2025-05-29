Европа не заменит США в военной поддержке Украины, заявил депутат ЕП
Депутат ЕП Картайзер: Европа не заменит США в военной поддержке Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз не способен заменить США в вопросе военной поддержки Украины, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер.
"Все зависит от США: будут ли они продолжать поставки оружия, в каком объеме, прекратят ли. Я не могу ответить. Думаю, даже (президент США Дональд) Трамп пока не знает. Европа не может заменить США. У нас нет таких ресурсов. Мы годами пренебрегали армиями, у нас нет складов, чтобы продолжать усилия", - отметил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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