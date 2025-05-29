https://ria.ru/20250529/ep-2019697132.html

Европа не заменит США в военной поддержке Украины, заявил депутат ЕП

Европа не заменит США в военной поддержке Украины, заявил депутат ЕП - РИА Новости, 29.05.2025

Европа не заменит США в военной поддержке Украины, заявил депутат ЕП

Евросоюз не способен заменить США в вопросе военной поддержки Украины, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:44:00+03:00

2025-05-29T06:44:00+03:00

2025-05-29T06:44:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755615433_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6978e95be5a9f98d5ea71025bcfe7b4f.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Евросоюз не способен заменить США в вопросе военной поддержки Украины, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер. "Все зависит от США: будут ли они продолжать поставки оружия, в каком объеме, прекратят ли. Я не могу ответить. Думаю, даже (президент США Дональд) Трамп пока не знает. Европа не может заменить США. У нас нет таких ресурсов. Мы годами пренебрегали армиями, у нас нет складов, чтобы продолжать усилия", - отметил он. По его словам, поставки оружия Киеву только разгоняют цены, а если цель - помочь Украине, то лучшим решением станет мирное соглашение с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250529/evroparlament-2019693901.html

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982689338.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато