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Артамонов и Хоркина открыли Дворец спорта в Липецкой области

Артамонов и Хоркина открыли Дворец спорта в Липецкой области - РИА Новости, 29.05.2025

Артамонов и Хоркина открыли Дворец спорта в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина открыли Дворец спорта имени олимпийца Александра Петрова в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:24:00+03:00

2025-05-29T13:24:00+03:00

2025-05-29T13:24:00+03:00

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ЛИПЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина открыли Дворец спорта имени олимпийца Александра Петрова в Ельце, сообщает в пресс-служба правительства региона. Там уточнили, что несколько лет назад титулованная гимнастка вместе с главой региона закладывали камень в основание будущего мультиспортивного комплекса. Теперь на том месте возвышаются три корпуса. В первом — зал для игровых видов спорта. Во втором — гимнастический зал, который будет носить имя Хоркиной. В третьем корпусе на разных этажах расположились залы для тяжелой атлетики с оборудованием и тренажерами, залы для бокса, кикбоксинга и единоборств. "Это была непростая стройка. Но начатое доводим до конца, чтобы Липецкая земля становилась настоящей областью будущего. Это наша цель. А ельчан поздравляю с открытием и желаю золотых медалей. Столько, чтобы увешать все стены нового Дворца спорта. А его площадь, кстати, — 6,5 тысячи квадратных метров. Самый большой в регионе", — приводит пресс-служба слова Артамонова. В рамках торжественного открытия Дворца спорта было объявлено о проведении в Липецкой области Мультиспортивной инклюзино-адаптивной лиги. В ней будут принимать участие ветераны СВО и жители региона с ограниченными возможностями здоровья.

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липецкая область, елец, светлана хоркина, спорт