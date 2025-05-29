https://ria.ru/20250529/elets-2019700802.html

В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 29.05.2025

В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА отменена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, желтый уровень опасности сохраняется, сообщило ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:27:00+03:00

2025-05-29T07:27:00+03:00

2025-05-29T07:27:00+03:00

елец

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

елецкий район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890581267_0:76:3506:2048_1920x0_80_0_0_48b01922a704f759e905d8c0d35e05f7.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, желтый уровень опасности сохраняется, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников объявили в среду 22.21 мск, в четверг 7.02 мск тревогу отменили. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона, с сохранением желтого уровня "Воздушная опасность" для всей территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

елец

липецкая область

елецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, елецкий район