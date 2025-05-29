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В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 29.05.2025
В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, желтый уровень опасности сохраняется, сообщило ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:27:00+03:00
2025-05-29T07:27:00+03:00
2025-05-29T07:27:00+03:00
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
елецкий район
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, желтый уровень опасности сохраняется, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников объявили в среду 22.21 мск, в четверг 7.02 мск тревогу отменили. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона, с сохранением желтого уровня "Воздушная опасность" для всей территории Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, елецкий район
Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Елецкий район
В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
В Ельце и Елецком микрорайоне Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА