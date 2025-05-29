Рейтинг@Mail.ru
В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 29.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:27 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/elets-2019700802.html
В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 29.05.2025
В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, желтый уровень опасности сохраняется, сообщило ГУ МЧС по региону в... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:27:00+03:00
2025-05-29T07:27:00+03:00
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
елецкий район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890581267_0:76:3506:2048_1920x0_80_0_0_48b01922a704f759e905d8c0d35e05f7.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, желтый уровень опасности сохраняется, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки беспилотников объявили в среду 22.21 мск, в четверг 7.02 мск тревогу отменили. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона, с сохранением желтого уровня "Воздушная опасность" для всей территории Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
елец
липецкая область
елецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890581267_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_b402e3586d9aabec91ab98d4ec929dde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, елецкий район
Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Елецкий район
В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

В Ельце и Елецком микрорайоне Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЕлец
Елец - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Елец. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, желтый уровень опасности сохраняется, сообщило ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.
Опасность атаки беспилотников объявили в среду 22.21 мск, в четверг 7.02 мск тревогу отменили.
"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого микрорайона, с сохранением желтого уровня "Воздушная опасность" для всей территории Липецкой области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ЕлецЛипецкая областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БезопасностьЕлецкий район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала