https://ria.ru/20250529/eksport-2019725683.html

Сервис "Барьеры и требования рынков" посетили 1,5 тысячи раз с начала года

Сервис "Барьеры и требования рынков" посетили 1,5 тысячи раз с начала года - РИА Новости, 29.05.2025

Сервис "Барьеры и требования рынков" посетили 1,5 тысячи раз с начала года

На цифровой платформе "Мой экспорт" уже больше года успешно функционирует сервис "Барьеры и требования рынков", которой помогает российским компаниям определить РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:49:00+03:00

2025-05-29T10:49:00+03:00

2025-05-29T10:49:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. На цифровой платформе "Мой экспорт" уже больше года успешно функционирует сервис "Барьеры и требования рынков", которой помогает российским компаниям определить условия доступа и требования зарубежных стран к их продукции, только в этом году страницу сервиса посетили около 1,5 тысяч раз, что подтверждает его востребованность среди экспортеров, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Как отмечают в Аналитическом центре Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в условиях глобальной геополитической нестабильности и нарастающей конкуренции на мировых рынках знание зарубежного торгового законодательства является одним из ключевых условий для успешного экспорта", - говорится в сообщении.Несоответствие продукции обязательным техническим регламентам и национальным стандартам, а также иным регуляторным требованиям страны-импортера может привести к серьезным проблемам, в том числе задержкам поставок, дополнительным финансовым издержкам и даже полному отказу в пропуске товаров на таможенную территорию той или иной страны. Именно поэтому сервис "Барьеры и требования рынков" ставит перед собой амбициозную задачу - сократить время и ресурсы, которые компании тратят на поиск ценной информации о доступе на внешние рынки."Сервис "Барьеры и требования рынков" - это результат многолетней работы Аналитического центра РЭЦ по мониторингу мер торгового регулирования зарубежных стран. Еще в 2016 году мы разработали первую версию сервиса, и с тех пор его развитие идет по нарастающей: аналитическая база стала глубже, функционал - удобнее, а покрытие рынков - более полным. Сервисом ежегодно пользуются несколько тысяч экспортеров, которым оказываются более 10 000 услуг. Сегодня это единственный в России инструмент, который не просто собирает разрозненные данные, а превращает их в готовое решение для экспортеров. Мы постоянно актуализируем данные и добавляем новую информацию, а в дальнейших планах - расширение функционала и интеграция с новыми сервисами Интерактивной аналитической системы по поддержке принятия решений в сфере ВЭД, которые сейчас находятся в разработке РЭЦ", - сообщил директор по экспортной политике и анализу РЭЦ Михаил Снег.Сервис "Барьеры и требования рынков" основан на глубоком анализе мировых практик регулирования внешней торговли. Его ключевые компоненты - актуальные данные о таможенных пошлинах и детализированная система учета нетарифных мер - обязательных требований, без учета которых выход на зарубежные рынки в принципе невозможен. Классификация нетарифных мер в сервисе разработана на базе международных стандартов UNCTAD, но адаптирована под текущие потребности российских экспортеров с учетом текущей торгово-политической конъюнктуры, а также практического опыта работы с российскими экспортерами.Такой подход превращает сервис из простого агрегатора данных в эффективный аналитический инструмент, позволяющий компаниям учитывать выявленные риски и издержки в своей стратегии выхода на конкретные зарубежные рынки.Так, пользователи сервиса могут найти информацию о новых стандартах для пищевой продукции в Китае, ужесточении требований к БАДам во Вьетнаме, планируемой к введению оценке соответствия в Индии, дополнительных таможенных пошлинах в Турции, а также ознакомиться с перечнем санкционных ограничений и другими мерами, ограничивающими доступ российской продукции на зарубежные рынки.Благодаря сервису "Барьеры и требования рынков" пользователь получает обзоры нормативных актов и сами документы более чем 100 стран, ставки ввозных таможенных пошлин в более чем 170 странах мира.Также на сервисе можно найти данные о сертификации, маркировке, санитарных нормах и других требованиях, актуальные санкционные ограничения на российскую продукцию и информацию о мерах торговой защиты в виде антидемпинговых, компенсационных и защитных пошлин.Сервис отличается удобным и функциональным интерфейсом, обеспечивающим простой доступ к данным о мерах торгового регулирования разных стран с возможностью их сравнения между собой. Пользователям доступны гибкие фильтры по странам, товарным группам, типам торговых ограничений и ключевым словам. Полученные данные представлены в наглядном формате - в виде структурированных таблиц, аналитических диаграмм и на интерактивной мировой карте.Сервис "Барьеры и требования рынков" будет полезен производителям, планирующим приступить к экспортной деятельности, действующим экспортерам, уже работающим на внешних рынках, но отслеживающим изменения в зарубежном законодательстве, а также компаниям, ищущим возможности для диверсификации экспортных направлений, и госструктурам, для оценки влияния вводимых мер на российский экспорт и формирования переговорной повестки с зарубежными странами.Узнать больше и воспользоваться сервисом "Барьеры и требования рынков" можно на сайте цифровой платформы "Мой экспорт".Сервис является частью Интерактивной аналитической системы по поддержке принятия решений в сфере ВЭД (СППР). СППР - цифровая аналитическая система, основанная на новых принципах работы с использованием автоматизированных интеллектуальных моделей поиска и обработки информации в сфере внешнеторговой деятельности.

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https://ria.ru/20250410/rets-2010451848.html

https://ria.ru/20250318/rets-2005681491.html

https://ria.ru/20250310/rets-2004133184.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия