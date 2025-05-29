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Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС - РИА Новости, 29.05.2025
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00:16 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/ekonomika-2019677695.html
Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС
Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС - РИА Новости, 29.05.2025
Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС
Текущие финансовые механизмы в странах БРИКС и Глобального Юга больше не справляются со своими задачами: один только уход от устаревших платежных систем поможет РИА Новости, 29.05.2025
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2025-05-29T00:16:00+03:00
экономика
технологии
россия
бразилия
алексей лабецкий
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Текущие финансовые механизмы в странах БРИКС и Глобального Юга больше не справляются со своими задачами: один только уход от устаревших платежных систем поможет этим странам экономить до 30 миллиардов долларов ежегодно, говорится в докладе консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и Центрального университета, с которым ознакомилось РИА Новости. "Текущие финансовые механизмы больше не справляются со своими задачами. В этих условиях участникам объединения БРИКС и государствам Глобального Юга важно не только наращивать инвестиции, но и формировать собственные каналы движения капитала - технологичные, независимые, удобные и защищенные от внешнего давления. К тому же уход от устаревшей платежной системы может сэкономить странам до 30 миллиардов долларов ежегодно", - отметил Илья Иванинский, партнер-эксперт "Яков и Партнеры", директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета. Перспектива создания независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной системы БРИКС весьма реальна, оценивал в феврале в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий. Тогда же эксперты оценивали, что такая платежная система может быть создана в ближайшие два-три года, и для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах.
https://ria.ru/20250522/alzhir-2018400315.html
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экономика, технологии, россия, бразилия, алексей лабецкий, брикс
Экономика, Технологии, Россия, Бразилия, Алексей Лабецкий, БРИКС
Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС

Уход БРИКС от старых платежных систем сэкономит до 30 миллиардов долларов в год

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Текущие финансовые механизмы в странах БРИКС и Глобального Юга больше не справляются со своими задачами: один только уход от устаревших платежных систем поможет этим странам экономить до 30 миллиардов долларов ежегодно, говорится в докладе консалтинговой компании "Яков и Партнеры" и Центрального университета, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Текущие финансовые механизмы больше не справляются со своими задачами. В этих условиях участникам объединения БРИКС и государствам Глобального Юга важно не только наращивать инвестиции, но и формировать собственные каналы движения капитала - технологичные, независимые, удобные и защищенные от внешнего давления. К тому же уход от устаревшей платежной системы может сэкономить странам до 30 миллиардов долларов ежегодно", - отметил Илья Иванинский, партнер-эксперт "Яков и Партнеры", директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета.
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Перспектива создания независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной системы БРИКС весьма реальна, оценивал в феврале в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.
Тогда же эксперты оценивали, что такая платежная система может быть создана в ближайшие два-три года, и для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах.
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