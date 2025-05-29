https://ria.ru/20250529/ege-2019843084.html
РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ
РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2025
РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ
Роскомнадзор (РКН) с начала 2025 года ограничил доступ к 60 материалам, содержащим информацию о якобы продаже ответов на вопросы ЕГЭ, всего с сентября 2016 года РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:00:00+03:00
2025-05-29T18:00:00+03:00
2025-05-29T18:05:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
образование
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135519_0:146:2920:1789_1920x0_80_0_0_215b4d70e57a1265bb3b0f90d25d0d74.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) с начала 2025 года ограничил доступ к 60 материалам, содержащим информацию о якобы продаже ответов на вопросы ЕГЭ, всего с сентября 2016 года удалено 828 материалов по этой тематике, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКН. "Всего по этой тематике (продажа ответов на ЕГЭ - ред.) с сентября 2016 года заблокировано или удалено 828 материалов. Из них в 2024 году - 64 материала, с начала 2025 года - 60 материалов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что согласно статье 15.1 закона от № 149-ФЗ, Роскомнадзор ограничивает доступ к информации о продаже ответов на вопросы единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ответов на вопросы основного государственного экзамена (ОГЭ) на основании судебных решений.
https://ria.ru/20250529/ege-1734473764.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949135519_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_ddd4d2164248b9847c2da95bdaa023e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование, образование - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Образование, Образование - Общество
РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ
РКН удалил 60 материалов с информацией о якобы продаже ответов на вопросы ЕГЭ