https://ria.ru/20250529/ege-2019843084.html

РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ

РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2025

РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ

Роскомнадзор (РКН) с начала 2025 года ограничил доступ к 60 материалам, содержащим информацию о якобы продаже ответов на вопросы ЕГЭ, всего с сентября 2016 года РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T18:00:00+03:00

2025-05-29T18:00:00+03:00

2025-05-29T18:05:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

образование

образование - общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) с начала 2025 года ограничил доступ к 60 материалам, содержащим информацию о якобы продаже ответов на вопросы ЕГЭ, всего с сентября 2016 года удалено 828 материалов по этой тематике, ​сообщили РИА Новости в пресс-службе РКН. "Всего по этой тематике (продажа ответов на ЕГЭ - ред.) с сентября 2016 года заблокировано или удалено 828 материалов. Из них в 2024 году - 64 материала, с начала 2025 года - 60 материалов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что согласно статье 15.1 закона от № 149-ФЗ, Роскомнадзор ограничивает доступ к информации о продаже ответов на вопросы единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ответов на вопросы основного государственного экзамена (ОГЭ) на основании судебных решений.

https://ria.ru/20250529/ege-1734473764.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование, образование - общество