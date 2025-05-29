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РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2025
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18:00 29.05.2025 (обновлено: 18:05 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/ege-2019843084.html
РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ
РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ - РИА Новости, 29.05.2025
РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ
Роскомнадзор (РКН) с начала 2025 года ограничил доступ к 60 материалам, содержащим информацию о якобы продаже ответов на вопросы ЕГЭ, всего с сентября 2016 года РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T18:00:00+03:00
2025-05-29T18:05:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
образование
образование - общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) с начала 2025 года ограничил доступ к 60 материалам, содержащим информацию о якобы продаже ответов на вопросы ЕГЭ, всего с сентября 2016 года удалено 828 материалов по этой тематике, ​сообщили РИА Новости в пресс-службе РКН. "Всего по этой тематике (продажа ответов на ЕГЭ - ред.) с сентября 2016 года заблокировано или удалено 828 материалов. Из них в 2024 году - 64 материала, с начала 2025 года - 60 материалов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что согласно статье 15.1 закона от № 149-ФЗ, Роскомнадзор ограничивает доступ к информации о продаже ответов на вопросы единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ответов на вопросы основного государственного экзамена (ОГЭ) на основании судебных решений.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование, образование - общество
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Образование, Образование - Общество
РКН удалил более 50 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ

РКН удалил 60 материалов с информацией о якобы продаже ответов на вопросы ЕГЭ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Роскомнадзор (РКН) с начала 2025 года ограничил доступ к 60 материалам, содержащим информацию о якобы продаже ответов на вопросы ЕГЭ, всего с сентября 2016 года удалено 828 материалов по этой тематике, ​сообщили РИА Новости в пресс-службе РКН.
"Всего по этой тематике (продажа ответов на ЕГЭ - ред.) с сентября 2016 года заблокировано или удалено 828 материалов. Из них в 2024 году - 64 материала, с начала 2025 года - 60 материалов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что согласно статье 15.1 закона от № 149-ФЗ, Роскомнадзор ограничивает доступ к информации о продаже ответов на вопросы единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ответов на вопросы основного государственного экзамена (ОГЭ) на основании судебных решений.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияОбразованиеОбразование - Общество
 
 
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