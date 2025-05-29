https://ria.ru/20250529/efimov-2019750454.html
Ефимов: сервисами в сфере имущества воспользовались более 477 тысяч раз
Ефимов: сервисами в сфере имущества воспользовались более 477 тысяч раз - РИА Новости, 29.05.2025
Ефимов: сервисами в сфере имущества воспользовались более 477 тысяч раз
В Москве за четыре месяца 2025 года услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере воспользовались более 477 тысяч раз, почти все заявки поступили онлайн,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T14:12:00+03:00
2025-05-29T14:12:00+03:00
2025-05-29T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Москве за четыре месяца 2025 года услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере воспользовались более 477 тысяч раз, почти все заявки поступили онлайн, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что в столице развивается цифровая система взаимодействия города, москвичей и бизнеса."За четыре месяца 2025 года услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере воспользовались свыше 477 тысяч раз, более 99,9% заявок поступили онлайн. Физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, а также юридическим лицам доступно около 40 электронных продуктов в этой сфере", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что жители благодаря порталу mos.ru могут узнать сведения о финансово-лицевых счетах и заказать различные документы. Также сервис позволяет обратиться за получением земельного участка, присвоением адреса объекту недвижимости и выполнить другие услуги.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева отметила, что с начала 2025 года самой популярной госуслугой стала адресация объектов недвижимости – более 6,6 тысячи обращений.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что горожане обратились к электронным сервисам портала mos.ru свыше 5 миллиардов раз.
https://ria.ru/20250529/efimov-2019625313.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: сервисами в сфере имущества воспользовались более 477 тысяч раз
Ефимов: за четыре месяца по вопросам имущества обратились свыше 477 тысяч раз
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Москве за четыре месяца 2025 года услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере воспользовались более 477 тысяч раз, почти все заявки поступили онлайн, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что в столице развивается цифровая система взаимодействия города, москвичей и бизнеса.
"За четыре месяца 2025 года услугами и сервисами в имущественно-земельной сфере воспользовались свыше 477 тысяч раз, более 99,9% заявок поступили онлайн. Физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, а также юридическим лицам доступно около 40 электронных продуктов в этой сфере", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что жители благодаря порталу mos.ru могут узнать сведения о финансово-лицевых счетах и заказать различные документы. Также сервис позволяет обратиться за получением земельного участка, присвоением адреса объекту недвижимости и выполнить другие услуги.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева отметила, что с начала 2025 года самой популярной госуслугой стала адресация объектов недвижимости – более 6,6 тысячи обращений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что горожане обратились к электронным сервисам портала mos.ru свыше 5 миллиардов раз.