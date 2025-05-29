https://ria.ru/20250529/efimov-2019625313.html

Ефимов: в Москве возведут 29 спортивных объектов в рамках КРТ

Ефимов: в Москве возведут 29 спортивных объектов в рамках КРТ - РИА Новости, 29.05.2025

Ефимов: в Москве возведут 29 спортивных объектов в рамках КРТ

В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) возведут 29 спортивных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:12:00+03:00

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москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) возведут 29 спортивных объектов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что инфраструктуру в городе пополнят физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны, площадки для игровых видов спорта."На данный момент в рамках 27 активных проектов КРТ запланировано строительство 29 спортобъектов совокупной площадью более 172 тысяч квадратных метров. Их возведут на реорганизуемых участках общей площадью свыше 555 гектаров в 26 районах столицы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, как указывается в сообщении, в бывшей промзоне "Огородный проезд" планируется построить скалодром, а на реорганизуемой площадке в районе Западное Дегунино – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и игровым залом.В настоящее время в Москве на разных этапах проработки и реализации насчитывается свыше 300 КРТ, предполагающих реорганизацию территорий площадью 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250528/moskva-2019456029.html

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москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы