https://ria.ru/20250529/dugina-2019701101.html
Памятник Дарье Дугиной установят недалеко от места ее гибели
Памятник Дарье Дугиной установят недалеко от места ее гибели - РИА Новости, 29.05.2025
Памятник Дарье Дугиной установят недалеко от места ее гибели
Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной почти готов, остались только технические моменты, его установка планируется уже в середине июля, сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:32:00+03:00
2025-05-29T07:32:00+03:00
2025-05-29T07:32:00+03:00
одинцовский район
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной почти готов, остались только технические моменты, его установка планируется уже в середине июля, сообщил РИА Новости скульптор Дмитрий Александров, работающий над созданием памятника. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Я слепил, все отформовали, теперь он в литейном комбинате… Остались технические моменты. Открытие планируется 20 августа, а установка раньше, где-то в середине июля", - отметил Александров, говоря о ходе работы по созданию памятника. Ранее отец Дугиной, российский философ, политолог и социолог Александр Дугин сообщал РИА Новости, что памятник его дочери планируют открыть в конце августа недалеко от места ее гибели в Одинцовском районе Подмосковья.
https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017879310.html
https://ria.ru/20250204/dugina-1997400132.html
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РИА Новости
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одинцовский район, московская область (подмосковье), дарья дугина, дмитрий александров, александр дугин, общество
Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Дарья Дугина, Дмитрий Александров, Александр Дугин, Общество
Памятник Дарье Дугиной установят недалеко от места ее гибели
амятник Дарье Дугиной установят в конце июля недалеко от места ее гибели