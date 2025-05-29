https://ria.ru/20250529/dtp-2019818094.html

На Урале скорая, перевозившая беременную, попала в ДТП

На Урале скорая, перевозившая беременную, попала в ДТП - РИА Новости, 29.05.2025

На Урале скорая, перевозившая беременную, попала в ДТП

Восемь человек пострадали в Свердловской области в результате ДТП с автомобилем скорой помощи, который перевозил беременную женщину, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:01:00+03:00

2025-05-29T17:01:00+03:00

2025-05-29T17:01:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

курган

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Восемь человек пострадали в Свердловской области в результате ДТП с автомобилем скорой помощи, который перевозил беременную женщину, сообщает пресс-служба регионального минздрава. По данным ведомства, авария с участием пяти автомобилей, включая машину скорой медицинской помощи, произошла на 37-м километре трассы Екатеринбург – Курган. "По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим, из них шесть человек осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение. Будущую маму передали бригаде СМП (скорой медицинской помощи - ред.) поселка Белоярский для дальнейшей эвакуации в столицу Среднего Урала", - говорится в сообщении. Уточняется, что ещё одну женщину эвакуируют в профильную больницу Екатеринбурга.

https://ria.ru/20250223/dtp-2001137656.html

екатеринбург

свердловская область

курган

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, свердловская область, курган