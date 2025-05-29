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На Урале скорая, перевозившая беременную, попала в ДТП - РИА Новости, 29.05.2025
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17:01 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/dtp-2019818094.html
На Урале скорая, перевозившая беременную, попала в ДТП
На Урале скорая, перевозившая беременную, попала в ДТП - РИА Новости, 29.05.2025
На Урале скорая, перевозившая беременную, попала в ДТП
Восемь человек пострадали в Свердловской области в результате ДТП с автомобилем скорой помощи, который перевозил беременную женщину, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:01:00+03:00
2025-05-29T17:01:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
курган
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Восемь человек пострадали в Свердловской области в результате ДТП с автомобилем скорой помощи, который перевозил беременную женщину, сообщает пресс-служба регионального минздрава. По данным ведомства, авария с участием пяти автомобилей, включая машину скорой медицинской помощи, произошла на 37-м километре трассы Екатеринбург – Курган. "По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим, из них шесть человек осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение. Будущую маму передали бригаде СМП (скорой медицинской помощи - ред.) поселка Белоярский для дальнейшей эвакуации в столицу Среднего Урала", - говорится в сообщении. Уточняется, что ещё одну женщину эвакуируют в профильную больницу Екатеринбурга.
https://ria.ru/20250223/dtp-2001137656.html
екатеринбург
свердловская область
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, курган
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Курган
На Урале скорая, перевозившая беременную, попала в ДТП

На Урале беременная и еще 7 человек пострадали в ДТП со скорой и 4 автомобилями

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Восемь человек пострадали в Свердловской области в результате ДТП с автомобилем скорой помощи, который перевозил беременную женщину, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
По данным ведомства, авария с участием пяти автомобилей, включая машину скорой медицинской помощи, произошла на 37-м километре трассы ЕкатеринбургКурган.
"По предварительной информации, медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим, из них шесть человек осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение. Будущую маму передали бригаде СМП (скорой медицинской помощи - ред.) поселка Белоярский для дальнейшей эвакуации в столицу Среднего Урала", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ещё одну женщину эвакуируют в профильную больницу Екатеринбурга.
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