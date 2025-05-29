https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки - РИА Новости, 29.05.2025
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки, сообщается в Telegram-канале полиции Московской области. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:28:00+03:00
2025-05-29T00:28:00+03:00
2025-05-29T00:52:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки, сообщается в Telegram-канале полиции Московской области.Авария произошла в среду около 20.30 вечера на автодороге "МБК — Кладьково — Берендино" возле деревни Потаповское. Водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся."В результате ДТП двое 13-летних девочек от полученных травм скончались, а водитель и 12-летняя пассажирка с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", — говорится в публикации. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье)
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
В Подмосковье возле Потапово в ДТП погибли две 13-летние девочки