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В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки - РИА Новости, 29.05.2025
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00:28 29.05.2025 (обновлено: 00:52 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки - РИА Новости, 29.05.2025
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки, сообщается в Telegram-канале полиции Московской области. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T00:28:00+03:00
2025-05-29T00:52:00+03:00
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки, сообщается в Telegram-канале полиции Московской области.Авария произошла в среду около 20.30 вечера на автодороге "МБК — Кладьково — Берендино" возле деревни Потаповское. Водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся."В результате ДТП двое 13-летних девочек от полученных травм скончались, а водитель и 12-летняя пассажирка с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", — говорится в публикации. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20250528/gosavtoinspektsiya-2019514059.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, авто, московская область (подмосковье)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье)
В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки

В Подмосковье возле Потапово в ДТП погибли две 13-летние девочки

© Фото : Telegram-канал Подмосковная полицияДТП в Подмосковье при котором погибли две 13-летние девочки
ДТП в Подмосковье при котором погибли две 13-летние девочки - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : Telegram-канал Подмосковная полиция
ДТП в Подмосковье при котором погибли две 13-летние девочки
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки, сообщается в Telegram-канале полиции Московской области.
Авария произошла в среду около 20.30 вечера на автодороге "МБК — Кладьково — Берендино" возле деревни Потаповское. Водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
«
"В результате ДТП двое 13-летних девочек от полученных травм скончались, а водитель и 12-летняя пассажирка с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", — говорится в публикации.
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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