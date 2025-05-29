https://ria.ru/20250529/dtp-2019679169.html

В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки

В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки - РИА Новости, 29.05.2025

В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки

В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки, сообщается в Telegram-канале полиции Московской области. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:28:00+03:00

2025-05-29T00:28:00+03:00

2025-05-29T00:52:00+03:00

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В ДТП в Подмосковье погибли две 13-летние девочки, сообщается в Telegram-канале полиции Московской области.Авария произошла в среду около 20.30 вечера на автодороге "МБК — Кладьково — Берендино" возле деревни Потаповское. Водитель автомобиля "Лада" не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся."В результате ДТП двое 13-летних девочек от полученных травм скончались, а водитель и 12-летняя пассажирка с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", — говорится в публикации. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20250528/gosavtoinspektsiya-2019514059.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

происшествия, авто, московская область (подмосковье)