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Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы - РИА Новости, 16.06.2025
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Гении Донбасса
 
12:00 29.05.2025 (обновлено: 13:17 16.06.2025)
https://ria.ru/20250529/drkin-2023088128.html
Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы
Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы - РИА Новости, 16.06.2025
Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы
У луганского поэта и музыканта Александра Литвинова не было ротаций на радио и модных клипов, что не мешало ему покорять публику, где бы он ни появлялся. Литвинов сочинил около 300 песен и десятки сказок, которые и сегодня изучают филологи и музыковеды. Он ушел из жизни прежде, чем его признали, став одним из ярчайших явлений постсоветского рока.
2025-05-29T12:00:00+03:00
2025-06-16T13:17:00+03:00
гении донбасса
московский педагогический государственный университет
российский государственный гуманитарный университет
русское географическое общество
луганск
донбасс
творчество
музыка
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Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы
У луганского поэта и музыканта Александра Литвинова не было ротаций на радио и модных клипов, что не мешало ему покорять публику, где бы он не появлялся. Литвинов сочинил около 300 песен и десятки сказок, которые и сегодня изучают филологи и музыковеды. Он ушел из жизни прежде, чем его признали, став одним из ярчайших явлений постсоветского рока.
audio/mpeg
Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы
У луганского поэта и музыканта Александра Литвинова не было ротаций на радио и модных клипов, что не мешало ему покорять публику, где бы он не появлялся. Литвинов сочинил около 300 песен и десятки сказок, которые и сегодня изучают филологи и музыковеды. Он ушел из жизни прежде, чем его признали, став одним из ярчайших явлений постсоветского рока.
audio/mpeg
Как у Александра Литвинова появился творческий псевдоним Веня Д'ркин? О чем была его сказка "Тае Зори"? Как Веня Д'ркин покорил публику на фестивале "Оскольская Лира"? Какие художественные приемы музыкант использовал в своих текстах? Почему Веня Д'ркин считал свой второй альбом "Всё будет хорошо" катастрофой? Кем вдохновлялся луганский поэт, и на творчество каких музыкантов повлиял сам?Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода координатору Фонда Вени Д'ркина, менеджеру по работе с артистами Катерине Пойменовой, участнику ДрФестов, лидеру группы "НуДыкЧё?" Алексею Понасовскому, кандидату филологических наук, доценту кафедры русской литературы ХХ–ХХI веков МПГУ Станиславу Меркушову и профессору РГГУ, доктору филологических наук Елене Зейферт.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Ольга ИльиныхГолоса эпизода: Артем Буфтяк
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РИА Новости
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московский педагогический государственный университет, российский государственный гуманитарный университет, русское географическое общество, луганск, донбасс, творчество, музыка, подкаст, аудио
Гении Донбасса, Московский педагогический государственный университет, Российский государственный гуманитарный университет, Русское географическое общество, Луганск, Донбасс, творчество, Музыка, Подкаст

Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы

Гении Донбасса
Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы
29 мая, 12:00
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У луганского поэта и музыканта Александра Литвинова не было ротаций на радио и модных клипов, что не мешало ему покорять публику, где бы он ни появлялся. Литвинов сочинил около 300 песен и десятки сказок, которые и сегодня изучают филологи и музыковеды. Он ушел из жизни прежде, чем его признали, став одним из ярчайших явлений постсоветского рока.
Как у Александра Литвинова появился творческий псевдоним Веня Д'ркин? О чем была его сказка "Тае Зори"? Как Веня Д'ркин покорил публику на фестивале "Оскольская Лира"? Какие художественные приемы музыкант использовал в своих текстах? Почему Веня Д'ркин считал свой второй альбом "Всё будет хорошо" катастрофой? Кем вдохновлялся луганский поэт, и на творчество каких музыкантов повлиял сам?
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода координатору Фонда Вени Д'ркина, менеджеру по работе с артистами Катерине Пойменовой, участнику ДрФестов, лидеру группы "НуДыкЧё?" Алексею Понасовскому, кандидату филологических наук, доценту кафедры русской литературы ХХ–ХХI веков МПГУ Станиславу Меркушову и профессору РГГУ, доктору филологических наук Елене Зейферт.
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
_____
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Звукорежиссер: Андрей Темнов
Редактор: Ольга Ильиных
Голоса эпизода: Артем Буфтяк
Гении ДонбассаМосковский педагогический государственный университетРоссийский государственный гуманитарный университетРусское географическое обществоЛуганскДонбасстворчествоМузыкаПодкаст
 
 
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