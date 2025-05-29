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Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы
Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы - РИА Новости, 16.06.2025
Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы
У луганского поэта и музыканта Александра Литвинова не было ротаций на радио и модных клипов, что не мешало ему покорять публику, где бы он ни появлялся. Литвинов сочинил около 300 песен и десятки сказок, которые и сегодня изучают филологи и музыковеды. Он ушел из жизни прежде, чем его признали, став одним из ярчайших явлений постсоветского рока.
2025-05-29T12:00:00+03:00
2025-05-29T12:00:00+03:00
2025-06-16T13:17:00+03:00
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Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы
У луганского поэта и музыканта Александра Литвинова не было ротаций на радио и модных клипов, что не мешало ему покорять публику, где бы он не появлялся. Литвинов сочинил около 300 песен и десятки сказок, которые и сегодня изучают филологи и музыковеды. Он ушел из жизни прежде, чем его признали, став одним из ярчайших явлений постсоветского рока.
audio/mpeg
Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы
У луганского поэта и музыканта Александра Литвинова не было ротаций на радио и модных клипов, что не мешало ему покорять публику, где бы он не появлялся. Литвинов сочинил около 300 песен и десятки сказок, которые и сегодня изучают филологи и музыковеды. Он ушел из жизни прежде, чем его признали, став одним из ярчайших явлений постсоветского рока.
audio/mpeg
Как у Александра Литвинова появился творческий псевдоним Веня Д'ркин? О чем была его сказка "Тае Зори"? Как Веня Д'ркин покорил публику на фестивале "Оскольская Лира"? Какие художественные приемы музыкант использовал в своих текстах? Почему Веня Д'ркин считал свой второй альбом "Всё будет хорошо" катастрофой? Кем вдохновлялся луганский поэт, и на творчество каких музыкантов повлиял сам?Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода координатору Фонда Вени Д'ркина, менеджеру по работе с артистами Катерине Пойменовой, участнику ДрФестов, лидеру группы "НуДыкЧё?" Алексею Понасовскому, кандидату филологических наук, доценту кафедры русской литературы ХХ–ХХI веков МПГУ Станиславу Меркушову и профессору РГГУ, доктору филологических наук Елене Зейферт.Проект создан при поддержке Русского Географического Общества, и реализуется в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Андрей ТемновРедактор: Ольга ИльиныхГолоса эпизода: Артем Буфтяк
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Веня Д'ркин. Бард-сказочник, покоривший андеграунд столицы
У луганского поэта и музыканта Александра Литвинова не было ротаций на радио и модных клипов, что не мешало ему покорять публику, где бы он ни появлялся. Литвинов сочинил около 300 песен и десятки сказок, которые и сегодня изучают филологи и музыковеды. Он ушел из жизни прежде, чем его признали, став одним из ярчайших явлений постсоветского рока.