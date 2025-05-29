Додон получил повестку в полицию из-за георгиевской ленточки
Додона вызвали в полицию из-за участия в Марше Победы с георгиевской ленточкой
© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что получил повестку в полицию для допроса по поводу его участия в Марше Победы 9 мая в Кишиневе с георгиевской лентой.
Ранее в среду министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитина заявила, что семь депутатов парламента республики рискуют получить штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы. По ее словам, в отношении депутатов составлены протоколы об административных правонарушениях. Она отказалась назвать конкретные имена. Ранее Глава пресс-службы Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко сообщила, что штрафы за ношение ленты могут быть выписаны почти для 200 человек.
Он подчеркнул, что не намерен отказываться от символов Победы. "Георгиевская лента – это не политика. Это память о тех, кто боролся за мир ценой своей жизни, и символ того, что мы помним об этом", - отметил лидер социалистов.
В 2022 году Додон уже был оштрафован за ношение георгиевской ленты, однако оспорил это решение в суде и выиграл дело. Он выразил уверенность, что и в нынешней ситуации суд примет аналогичное решение.
Додон также заявил, что в случае возвращения его партии к власти, они отменят закон, запрещающий использование георгиевской ленты, и восстановят уважение к символам Победы в обществе.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В апреле 2022 года парламент Молдавии утвердил запрет георгиевской ленточки и символов V и Z, а 20 апреля того же года закон вступил в силу. За нарушение запрета физическим лицам предусмотрен штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.