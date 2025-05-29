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Додон получил повестку в полицию из-за георгиевской ленточки

Додон получил повестку в полицию из-за георгиевской ленточки - РИА Новости, 29.05.2025

Додон получил повестку в полицию из-за георгиевской ленточки

Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что получил повестку в полицию для допроса по... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:36:00+03:00

2025-05-29T13:36:00+03:00

2025-05-29T13:47:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Бывший президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил в своем Telegram-канале, что получил повестку в полицию для допроса по поводу его участия в Марше Победы 9 мая в Кишиневе с георгиевской лентой. Ранее в среду министр внутренних дел Молдавии Даниела Мисаил-Никитина заявила, что семь депутатов парламента республики рискуют получить штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы. По ее словам, в отношении депутатов составлены протоколы об административных правонарушениях. Она отказалась назвать конкретные имена. Ранее Глава пресс-службы Генерального инспектората полиции Молдавии Диана Фетко сообщила, что штрафы за ношение ленты могут быть выписаны почти для 200 человек. "Получил "приглашение" явиться в полицию. Хотят допросить, почему 9 мая я был на Марше Победы в Кишиневе с георгиевской ленточкой", – написал Додон. Он подчеркнул, что не намерен отказываться от символов Победы. "Георгиевская лента – это не политика. Это память о тех, кто боролся за мир ценой своей жизни, и символ того, что мы помним об этом", - отметил лидер социалистов. В 2022 году Додон уже был оштрафован за ношение георгиевской ленты, однако оспорил это решение в суде и выиграл дело. Он выразил уверенность, что и в нынешней ситуации суд примет аналогичное решение. Додон также заявил, что в случае возвращения его партии к власти, они отменят закон, запрещающий использование георгиевской ленты, и восстановят уважение к символам Победы в обществе. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В апреле 2022 года парламент Молдавии утвердил запрет георгиевской ленточки и символов V и Z, а 20 апреля того же года закон вступил в силу. За нарушение запрета физическим лицам предусмотрен штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.

https://ria.ru/20250509/moldaviya-2015995594.html

https://ria.ru/20250505/moldavija-2014959351.html

https://ria.ru/20250506/moldaviya-2015400806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, германия, игорь додон, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне