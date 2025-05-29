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При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей - РИА Новости, 29.05.2025

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей

Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками поселка в Калининском районе Горловки в ДНР, сообщил в четверг мэр этого города Иван... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:24:00+03:00

2025-05-29T07:24:00+03:00

2025-05-29T07:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

калининский район

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками поселка в Калининском районе Горловки в ДНР, сообщил в четверг мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Солидарка со стороны украинских нацистов ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, стирол, происшествия