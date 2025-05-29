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При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:24 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/dnr-2019700449.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей - РИА Новости, 29.05.2025
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей
Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками поселка в Калининском районе Горловки в ДНР, сообщил в четверг мэр этого города Иван... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:24:00+03:00
2025-05-29T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
калининский район
иван приходько
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками поселка в Калининском районе Горловки в ДНР, сообщил в четверг мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка Солидарка со стороны украинских нацистов ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, калининский район, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Калининский район, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранены двое мирных жителей

Приходько: двое мирных жителей ранены при обстреле ВСУ поселка Солидарка в ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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ДОНЕЦК, 29 мая – РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате обстрела украинскими войсками поселка в Калининском районе Горловки в ДНР, сообщил в четверг мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела посёлка Солидарка со стороны украинских нацистов ранены двое мирных жителей Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКалининский районИван ПриходькоСтиролПроисшествия
 
 
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