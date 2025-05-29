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Число детей, госпитализированных с отравлением в Якутии, выросло до семи - РИА Новости, 29.05.2025
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10:38 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/chislo-2019723399.html
Число детей, госпитализированных с отравлением в Якутии, выросло до семи
Число детей, госпитализированных с отравлением в Якутии, выросло до семи - РИА Новости, 29.05.2025
Число детей, госпитализированных с отравлением в Якутии, выросло до семи
Число детей, госпитализированных с отравлением в якутском селе Качикатцы, выросло до семи, им оказывается помощь, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:38:00+03:00
2025-05-29T10:38:00+03:00
происшествия
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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Число детей, госпитализированных с отравлением в якутском селе Качикатцы, выросло до семи, им оказывается помощь, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Ранее пятеро воспитанников дошкольной группы в селе Качикатцы Хангаласского района Якутии были госпитализированы с признаками отравления, ведется проверка. "В Хангаласскую больницу с признаками кишечной инфекции госпитализировано семь детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили в минздраве. Отмечается, что остальные дошкольники из данной группы взяты под медицинское наблюдение, ситуация на контроле министерства.
https://ria.ru/20250519/infektsiya-2017831470.html
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происшествия, здоровье - общество
Происшествия, Здоровье - Общество
Число детей, госпитализированных с отравлением в Якутии, выросло до семи

Число детей, госпитализированных с отравлением в селе Качикатцы, выросло до 7

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Число детей, госпитализированных с отравлением в якутском селе Качикатцы, выросло до семи, им оказывается помощь, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Ранее пятеро воспитанников дошкольной группы в селе Качикатцы Хангаласского района Якутии были госпитализированы с признаками отравления, ведется проверка.
Работа СК РФ на месте отравления учащихся гимназии в чувашской Шумерле - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Глава Чувашии назвал причину вспышки инфекции в Шумерле
19 мая, 14:00
"В Хангаласскую больницу с признаками кишечной инфекции госпитализировано семь детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили в минздраве.
Отмечается, что остальные дошкольники из данной группы взяты под медицинское наблюдение, ситуация на контроле министерства.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Хабаровске произошло массовое отравление школьников
28 февраля, 09:29
 
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