https://ria.ru/20250529/chislo-2019723399.html

Число детей, госпитализированных с отравлением в Якутии, выросло до семи

Число детей, госпитализированных с отравлением в Якутии, выросло до семи - РИА Новости, 29.05.2025

Число детей, госпитализированных с отравлением в Якутии, выросло до семи

Число детей, госпитализированных с отравлением в якутском селе Качикатцы, выросло до семи, им оказывается помощь, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:38:00+03:00

2025-05-29T10:38:00+03:00

2025-05-29T10:38:00+03:00

происшествия

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ЯКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Число детей, госпитализированных с отравлением в якутском селе Качикатцы, выросло до семи, им оказывается помощь, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Ранее пятеро воспитанников дошкольной группы в селе Качикатцы Хангаласского района Якутии были госпитализированы с признаками отравления, ведется проверка. "В Хангаласскую больницу с признаками кишечной инфекции госпитализировано семь детей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - сообщили в минздраве. Отмечается, что остальные дошкольники из данной группы взяты под медицинское наблюдение, ситуация на контроле министерства.

https://ria.ru/20250519/infektsiya-2017831470.html

https://ria.ru/20250228/habarovsk-2002117448.html

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2025

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происшествия, здоровье - общество