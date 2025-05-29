https://ria.ru/20250529/chernyshenko--2019741236.html

Чернышенко призвал следить за квалификацией финансовых разведчиков

Чернышенко призвал следить за квалификацией финансовых разведчиков - РИА Новости, 29.05.2025

Чернышенко призвал следить за квалификацией финансовых разведчиков

Повышению квалификации специалистов в области финансовой разведки необходимо уделять особое внимание, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T12:15:00+03:00

2025-05-29T12:15:00+03:00

2025-05-29T12:15:00+03:00

россия

дмитрий чернышенко

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Повышению квалификации специалистов в области финансовой разведки необходимо уделять особое внимание, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. "Особое внимание необходимо уделять повышению квалификации специалистов, работающих в области финансовой разведки и анализа, и постоянное обновление знаний и компетенций позволит быстрее и точнее выявлять сомнительные операции и предотвращать потенциальные преступления", - сказал он, выступая на пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Он добавил, что современные цифровые технологии открывают огромные перспективы, но одновременно создают новые риски и опасности. Чернышенко отметил, что важнейшую роль играет и просвещение общественности, что, по его словам, позволит значительно снизить уязвимость отдельных граждан и компаний перед лицом мошенничества и манипуляций.

https://ria.ru/20250424/chernyshenko--2013553922.html

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россия, дмитрий чернышенко, общество