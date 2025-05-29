https://ria.ru/20250529/braslet-2019676860.html

Студент в Новосибирске разработал умный браслет для пенсионеров

Студент в Новосибирске разработал умный браслет для пенсионеров - РИА Новости, 29.05.2025

Студент в Новосибирске разработал умный браслет для пенсионеров

Студент Новосибирского госуниверситета разработал систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья, в... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T00:02:00+03:00

2025-05-29T00:02:00+03:00

2025-05-29T00:02:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 28 мая – РИА Новости. Студент Новосибирского госуниверситета разработал систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья, в частности, пенсионеров, сообщили РИА Новости в НГУ в среду. "Умный браслет" будет следить за частотой пульса, температурой тела, сатурацией и положением пользователя в помещениях, а при отклонении показателей от нормы сообщать об этом медицинским работникам. Благодаря этой разработке отслеживать состояние одиноких пожилых людей можно будет дистанционно в режиме онлайн", - рассказали в вузе. Программно-аппаратную систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья разработал студент четвертого курса факультета информационных технологий НГУ Михаил Евдокимов. Она позволяет дистанционно отслеживать показатели частоты пульса, насыщения крови кислородом, температуры тела, а также перемещение пользователя в пространстве. Прототип комплекса уже собран, проводится тестирование. "Увеличение численности пожилого населения и пациентов, страдающих различными заболеваниями, связанными с образом жизни, делают критически важной разработку систем, которые облегчают отслеживание состояния здоровья этих людей вне больниц, что позволяет им оставаться дома или на работе… Существующие средства мониторинга редко совмещают в себе автономность и мобильность, компактность и низкую себестоимость, поэтому мы решили создать такую систему мониторинга, которая отслеживала бы основные показатели физического состояния пользователя и при их отклонении от нормы сообщали об этом медицинским работникам, под наблюдением которых находится пользователь", - рассказал разработчик. Основным элементом системы является наручный браслет, считывающий пульс, температуру тела и относительные координаты пользователя. Другие элементы — это микроконтроллер с магнитным датчиком (один или несколько), а также центральный микроконтроллер, куда и направляется вся информация с датчиков и браслета. Браслет внешне очень похож на обычные смарт-часы, а в дальнейшем размер устройства уменьшится, он будет напоминать фитнес-браслеты. "Преимущество и ключевая особенность моей разработки состоят в ее направленности на автономность системы, имеющей собственный источник питания и обладающей максимальной энергоэффективностью. И в отличие от "умных часов" это открытая система, которая при необходимости может быть дополнена другими датчиками. У нее присутствует возможность улучшения алгоритмов анализа и передачи данных медицинскому персоналу", - отметил Евдокимов.

https://ria.ru/20250215/doplaty-1999514803.html

https://ria.ru/20250227/lekarstva-1863850209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирск, новосибирский государственный университет, россия, технологии, здоровье - общество