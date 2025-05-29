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В Рязани отменили опасность атаки БПЛА
В Рязани отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.05.2025
В Рязани отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T08:57:00+03:00
2025-05-29T08:57:00+03:00
2025-05-29T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в 2.28 мск, ее отменили в 8.24 мск. "Отбой угрозы БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области", - говорится в сообщении.
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рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рязань, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Рязани отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: опасность атаки БПЛА отменили в Рязани и Рязанской области