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В Рязани отменили опасность атаки БПЛА

В Рязани отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.05.2025

В Рязани отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T08:57:00+03:00

2025-05-29T08:57:00+03:00

2025-05-29T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

рязань

рязанская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменили на всей территории Рязани и Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в 2.28 мск, ее отменили в 8.24 мск. "Отбой угрозы БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

рязань

рязанская область

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рязань, рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность