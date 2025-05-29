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Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов - РИА Новости, 29.05.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов

Российские военные за ночь сбили почти полсотни дронов ВСУ в семи регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:23:00+03:00

2025-05-29T07:23:00+03:00

2025-05-29T08:54:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили почти полсотни дронов ВСУ в семи регионах, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Так, большинство БПЛА ликвидировали в Белгородской области — 30. Кроме того:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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