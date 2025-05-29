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Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 29.05.2025 (обновлено: 08:54 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/bpla-2019700258.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов - РИА Новости, 29.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов
Российские военные за ночь сбили почти полсотни дронов ВСУ в семи регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:23:00+03:00
2025-05-29T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
рязанская область
республика крым
орловская область
брянская область
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили почти полсотни дронов ВСУ в семи регионах, сообщили в Минобороны.&quot;В период с 20:00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа&quot;, — рассказали в ведомстве.Так, большинство БПЛА ликвидировали в Белгородской области — 30. Кроме того:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
рязанская область
республика крым
орловская область
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безопасность, россия, белгородская область, рязанская область, республика крым, орловская область, брянская область, тамбовская область, беспилотники, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Рязанская область, Республика Крым, Орловская область, Брянская область, Тамбовская область, Беспилотники, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины

Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили почти полсотни дронов ВСУ в семи регионах, сообщили в Минобороны.
«

"В период с 20:00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

Так, большинство БПЛА ликвидировали в Белгородской области — 30. Кроме того:
  • в Орловской и Рязанской областях, а также в Крыму уничтожили по четыре дрона;
  • в Московском регионе — три;
  • в Брянской области — два;
  • в Тамбовской — один.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьРязанская областьРеспублика КрымОрловская областьБрянская областьТамбовская областьБеспилотникиМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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