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Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов - РИА Новости, 29.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов
Российские военные за ночь сбили почти полсотни дронов ВСУ в семи регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:23:00+03:00
2025-05-29T07:23:00+03:00
2025-05-29T08:54:00+03:00
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили почти полсотни дронов ВСУ в семи регионах, сообщили в Минобороны."В период с 20:00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Так, большинство БПЛА ликвидировали в Белгородской области — 30. Кроме того:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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