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На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 29.05.2025 (обновлено: 16:19 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/bpla-2019698416.html
На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона
На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона - РИА Новости, 29.05.2025
На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона
На западе Москвы устраняют последствия атаки дрона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:00:00+03:00
2025-05-29T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
беспилотники
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На западе Москвы устраняют последствия атаки дрона, передает корреспондент РИА Новости.По его информации, повреждения получил фасад дома на нескольких этажах. Кроме того, выбило стекла в окнах.Минувшей ночю мэр столицы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, направлявшихся в сторону Москвы. По его словам, фрагменты одного ликвидированного аппарата упали на проспекте Вернадского. Тем не менее серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, там нет.На месте работают специалисты экстренных служб.В работе аэропорта Внуково около 1:50 ночи вводили временные ограничения для обеспечения безопасности. Примерно в 3:10 эти меры отменили.
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происшествия, москва, беспилотники, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Россия

На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА на западе Москвы
Последствия атаки БПЛА на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На западе Москвы устраняют последствия атаки дрона, передает корреспондент РИА Новости.
По его информации, повреждения получил фасад дома на нескольких этажах. Кроме того, выбило стекла в окнах.
Минувшей ночю мэр столицы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, направлявшихся в сторону Москвы. По его словам, фрагменты одного ликвидированного аппарата упали на проспекте Вернадского. Тем не менее серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, там нет.
На месте работают специалисты экстренных служб.
В работе аэропорта Внуково около 1:50 ночи вводили временные ограничения для обеспечения безопасности. Примерно в 3:10 эти меры отменили.
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