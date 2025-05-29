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На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона

На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона - РИА Новости, 29.05.2025

На западе Москвы устраняют последствия попытки атаки дрона

На западе Москвы устраняют последствия атаки дрона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:00:00+03:00

2025-05-29T07:00:00+03:00

2025-05-29T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На западе Москвы устраняют последствия атаки дрона, передает корреспондент РИА Новости.По его информации, повреждения получил фасад дома на нескольких этажах. Кроме того, выбило стекла в окнах.Минувшей ночю мэр столицы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, направлявшихся в сторону Москвы. По его словам, фрагменты одного ликвидированного аппарата упали на проспекте Вернадского. Тем не менее серьезных повреждений и пострадавших, по предварительным данным, там нет.На месте работают специалисты экстренных служб.В работе аэропорта Внуково около 1:50 ночи вводили временные ограничения для обеспечения безопасности. Примерно в 3:10 эти меры отменили.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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происшествия, москва, беспилотники, вооруженные силы украины, россия