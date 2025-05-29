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Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 29.05.2025

Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T02:23:00+03:00

2025-05-29T02:23:00+03:00

2025-05-29T10:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей собянин

вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет", — написал он.На месте падения обломков, некоторые из которых упали на проспекте Вернадского на юго-западе столицы, работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.Как передает корреспондент РИА Новости, фрагменты сбитого дрона повредили и две машины в Одинцово.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, сергей собянин, вооруженные силы украины, беспилотники, москва, московская область (подмосковье), безопасность