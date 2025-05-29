https://ria.ru/20250529/bpla-2019685323.html
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 29.05.2025
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:23:00+03:00
2025-05-29T02:23:00+03:00
2025-05-29T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей собянин
вооруженные силы украины
беспилотники
москва
московская область (подмосковье)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019717976_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5b9bcc3eed2d58f20363ad84a60a40cb.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет", — написал он.На месте падения обломков, некоторые из которых упали на проспекте Вернадского на юго-западе столицы, работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.Как передает корреспондент РИА Новости, фрагменты сбитого дрона повредили и две машины в Одинцово.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019717976_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a28f98e78206b59f49bff96c19bf751b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей собянин, вооруженные силы украины, беспилотники, москва, московская область (подмосковье), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Москва, Московская область (Подмосковье), Безопасность