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Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 29.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:23 29.05.2025 (обновлено: 10:15 29.05.2025)
https://ria.ru/20250529/bpla-2019685323.html
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 29.05.2025
Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T02:23:00+03:00
2025-05-29T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей собянин
вооруженные силы украины
беспилотники
москва
московская область (подмосковье)
безопасность
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале."ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет", — написал он.На месте падения обломков, некоторые из которых упали на проспекте Вернадского на юго-западе столицы, работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.Как передает корреспондент РИА Новости, фрагменты сбитого дрона повредили и две машины в Одинцово.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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россия
москва
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россия, сергей собянин, вооруженные силы украины, беспилотники, москва, московская область (подмосковье), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Москва, Московская область (Подмосковье), Безопасность

Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА на западе Москвы
Последствия атаки БПЛА на западе Москвы - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА на западе Москвы
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку трех дронов, летевших на московский регион, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
«
"ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет", — написал он.
На месте падения обломков, некоторые из которых упали на проспекте Вернадского на юго-западе столицы, работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.
Как передает корреспондент РИА Новости, фрагменты сбитого дрона повредили и две машины в Одинцово.
© РИА НовостиМашина, получившая повреждение в результате падения обломков сбитого беспилотника в Одинцово
Машина, получившая повреждение в результате падения обломков сбитого беспилотника в Одинцово - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости
Машина, получившая повреждение в результате падения обломков сбитого беспилотника в Одинцово
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей СобянинВооруженные силы УкраиныБеспилотникиМоскваМосковская область (Подмосковье)Безопасность
 
 
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