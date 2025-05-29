https://ria.ru/20250529/bolnitsa-2019765338.html

ВСУ нанесли удар по недействующей больнице в Курской области

ВСУ нанесли удар по недействующей больнице в Курской области - РИА Новости, 29.05.2025

ВСУ нанесли удар по недействующей больнице в Курской области

Украинские военные вечером в среду нанесли удар по зданию бывшей больницы в поселке Коренево Курской области, в результате атаки здание практически полностью... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T13:51:00+03:00

2025-05-29T13:51:00+03:00

2025-05-29T13:51:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 29 мая – РИА Новости. Украинские военные вечером в среду нанесли удар по зданию бывшей больницы в поселке Коренево Курской области, в результате атаки здание практически полностью разрушено, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Вчера вечером противник нанёс удар по приёмному отделению больницы в посёлке Коренево Кореневского района. Медучреждение недействующее, в результате атаки практически разрушено. К счастью, обошлось без раненых!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он призывал жителей приграничных районов воздержаться от поездок в опасные зоны, пока не станет полностью безопасно.

https://ria.ru/20250522/putin-2018516918.html

курская область

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происшествия, курская область, александр хинштейн