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ВСУ нанесли удар по недействующей больнице в Курской области - РИА Новости, 29.05.2025
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13:51 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/bolnitsa-2019765338.html
ВСУ нанесли удар по недействующей больнице в Курской области
ВСУ нанесли удар по недействующей больнице в Курской области - РИА Новости, 29.05.2025
ВСУ нанесли удар по недействующей больнице в Курской области
Украинские военные вечером в среду нанесли удар по зданию бывшей больницы в поселке Коренево Курской области, в результате атаки здание практически полностью... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T13:51:00+03:00
2025-05-29T13:51:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 29 мая – РИА Новости. Украинские военные вечером в среду нанесли удар по зданию бывшей больницы в поселке Коренево Курской области, в результате атаки здание практически полностью разрушено, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Вчера вечером противник нанёс удар по приёмному отделению больницы в посёлке Коренево Кореневского района. Медучреждение недействующее, в результате атаки практически разрушено. К счастью, обошлось без раненых!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он призывал жителей приграничных районов воздержаться от поездок в опасные зоны, пока не станет полностью безопасно.
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
ВСУ нанесли удар по недействующей больнице в Курской области

Хинштейн: ВСУ нанесли удар по зданию бывшей больницы в Коренево Курской области

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиФрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Фрагмент кассетного боеприпаса, сброшенного с помощью БПЛА. Архивное фото
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КУРСК, 29 мая – РИА Новости. Украинские военные вечером в среду нанесли удар по зданию бывшей больницы в поселке Коренево Курской области, в результате атаки здание практически полностью разрушено, пострадавших нет, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Вчера вечером противник нанёс удар по приёмному отделению больницы в посёлке Коренево Кореневского района. Медучреждение недействующее, в результате атаки практически разрушено. К счастью, обошлось без раненых!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он призывал жителей приграничных районов воздержаться от поездок в опасные зоны, пока не станет полностью безопасно.
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22 мая, 18:09
 
ПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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