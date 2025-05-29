При детонации украинского БПЛА пострадал боец белгородского "Орлана"
Боец белгородского "Орлана" пострадал в среду в результате детонации дрона ВСУ
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" в среду получил ранение в результате детонации украинского дрона в Белгородской области, он госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 34 населенных пункта в 11 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 137 снарядов и зафиксированы атаки 84 беспилотниками, из них 46 дронов были сбиты и подавлены. За сутки ранения получили два человека. Различные повреждения выявлены в нескольких многоквартирных домах, 8 частных домовладениях, социальном объекте, производственном предприятии, объекте водоснабжения, двух объектах связи и 12 транспортных средствах.
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"Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Кроме того, село Борисовка подверглось атакам двух FPV-дронов. В результате детонации одного из них ранен боец подразделения "Орлан". Он самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущено 14 снарядов и совершены атаки 7 беспилотников. В Борисовском районе село Берёзовка атаковано тремя FPV-дронами. В Валуйском округе село Посохово подверглось атакам 2 дронов. В Грайворонском округе по восьми населенным пунктам выпущено 33 боеприпаса и совершены атаки 6 беспилотников. Над Губкинским округом, Корочанским и Ракитянским районами системой ПВО сбиты 18 беспилотников. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 73 боеприпаса и нанесены удары 15 дронов. В Яковлевском муниципальном округе село Волобуевка атаковано одним беспилотником.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Первомайский, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хутора Балки и Марьино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 26 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате обстрела ранен мирный житель", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.