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При детонации украинского БПЛА пострадал боец белгородского "Орлана" - РИА Новости, 29.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/boets-2019727908.html
При детонации украинского БПЛА пострадал боец белгородского "Орлана"
При детонации украинского БПЛА пострадал боец белгородского "Орлана" - РИА Новости, 29.05.2025
При детонации украинского БПЛА пострадал боец белгородского "Орлана"
Боец подразделения "Орлан" в среду получил ранение в результате детонации украинского дрона в Белгородской области, он госпитализирован в состоянии средней... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T11:03:00+03:00
2025-05-29T11:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
украина
происшествия
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" в среду получил ранение в результате детонации украинского дрона в Белгородской области, он госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 34 населенных пункта в 11 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 137 снарядов и зафиксированы атаки 84 беспилотниками, из них 46 дронов были сбиты и подавлены. За сутки ранения получили два человека. Различные повреждения выявлены в нескольких многоквартирных домах, 8 частных домовладениях, социальном объекте, производственном предприятии, объекте водоснабжения, двух объектах связи и 12 транспортных средствах. "Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Кроме того, село Борисовка подверглось атакам двух FPV-дронов. В результате детонации одного из них ранен боец подразделения "Орлан". Он самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущено 14 снарядов и совершены атаки 7 беспилотников. В Борисовском районе село Берёзовка атаковано тремя FPV-дронами. В Валуйском округе село Посохово подверглось атакам 2 дронов. В Грайворонском округе по восьми населенным пунктам выпущено 33 боеприпаса и совершены атаки 6 беспилотников. Над Губкинским округом, Корочанским и Ракитянским районами системой ПВО сбиты 18 беспилотников. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 73 боеприпаса и нанесены удары 15 дронов. В Яковлевском муниципальном округе село Волобуевка атаковано одним беспилотником. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Первомайский, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хутора Балки и Марьино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 26 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате обстрела ранен мирный житель", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область
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вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино, Украина, Происшествия
При детонации украинского БПЛА пострадал боец белгородского "Орлана"

Боец белгородского "Орлана" пострадал в среду в результате детонации дрона ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" в среду получил ранение в результате детонации украинского дрона в Белгородской области, он госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 34 населенных пункта в 11 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 137 снарядов и зафиксированы атаки 84 беспилотниками, из них 46 дронов были сбиты и подавлены. За сутки ранения получили два человека. Различные повреждения выявлены в нескольких многоквартирных домах, 8 частных домовладениях, социальном объекте, производственном предприятии, объекте водоснабжения, двух объектах связи и 12 транспортных средствах.
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"Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Кроме того, село Борисовка подверглось атакам двух FPV-дронов. В результате детонации одного из них ранен боец подразделения "Орлан". Он самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где у него диагностировали баротравму. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по шести населенным пунктам выпущено 14 снарядов и совершены атаки 7 беспилотников. В Борисовском районе село Берёзовка атаковано тремя FPV-дронами. В Валуйском округе село Посохово подверглось атакам 2 дронов. В Грайворонском округе по восьми населенным пунктам выпущено 33 боеприпаса и совершены атаки 6 беспилотников. Над Губкинским округом, Корочанским и Ракитянским районами системой ПВО сбиты 18 беспилотников. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 73 боеприпаса и нанесены удары 15 дронов. В Яковлевском муниципальном округе село Волобуевка атаковано одним беспилотником.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Первомайский, сёла Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хутора Балки и Марьино подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 26 беспилотников, 20 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате обстрела ранен мирный житель", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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При украинском обстреле Шебекино пострадал мирный житель
28 мая, 11:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьШебекиноУкраинаПроисшествия
 
 
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