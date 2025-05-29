https://ria.ru/20250529/bitkoin-2019699517.html

Мэр Нью-Йорка надеется на рост использования биткоина в повседневной жизни

Мэр Нью-Йорка надеется на рост использования биткоина в повседневной жизни - РИА Новости, 29.05.2025

Мэр Нью-Йорка надеется на рост использования биткоина в повседневной жизни

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что рассчитывает на рост использования биткоина в повседневной жизни, включая покупку кофе. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T07:11:00+03:00

2025-05-29T07:11:00+03:00

2025-05-29T07:11:00+03:00

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ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что рассчитывает на рост использования биткоина в повседневной жизни, включая покупку кофе. "Мы думаем, что как только мы позволим людям оплачивать счета за коммунальные услуги в биткоинах, мы увидим настоящее движение. Потому что обычные жители Нью-Йорка сделают его использование нормальным", - сказал он в беседе с агентством на полях конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада. Адамс подчеркнул, что задача властей сделать так, чтобы жители мегаполиса не боялись того, что представляет собой индустрия криптовалют. "Лучший способ заставить население не бояться - это позволить им включить ее (криптовалюту - ред.) в свою повседневную жизнь. Так, чтобы если я мог оплатить счет за воду с помощью биткоинов, то я мог бы заплатить за эту чашку кофе с помощью биткоинов", - добавил градоначальник.

https://ria.ru/20250527/bitkoin-2019449889.html

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Дарья Буймова

в мире, технологии, нью-йорк (город), лас-вегас, невада