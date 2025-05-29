https://ria.ru/20250529/bitkoin-2019699517.html
Мэр Нью-Йорка надеется на рост использования биткоина в повседневной жизни
Мэр Нью-Йорка надеется на рост использования биткоина в повседневной жизни - РИА Новости, 29.05.2025
Мэр Нью-Йорка надеется на рост использования биткоина в повседневной жизни
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что рассчитывает на рост использования биткоина в повседневной жизни, включая покупку кофе. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T07:11:00+03:00
2025-05-29T07:11:00+03:00
2025-05-29T07:11:00+03:00
в мире
технологии
нью-йорк (город)
лас-вегас
невада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/25/1512272591_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_5f27f71610194cb28526031b07cf830f.jpg
ЛАС-ВЕГАС (США), 29 мая - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил РИА Новости, что рассчитывает на рост использования биткоина в повседневной жизни, включая покупку кофе. "Мы думаем, что как только мы позволим людям оплачивать счета за коммунальные услуги в биткоинах, мы увидим настоящее движение. Потому что обычные жители Нью-Йорка сделают его использование нормальным", - сказал он в беседе с агентством на полях конференции Bitcoin 2025 в американском городе Лас-Вегас в штате Невада. Адамс подчеркнул, что задача властей сделать так, чтобы жители мегаполиса не боялись того, что представляет собой индустрия криптовалют. "Лучший способ заставить население не бояться - это позволить им включить ее (криптовалюту - ред.) в свою повседневную жизнь. Так, чтобы если я мог оплатить счет за воду с помощью биткоинов, то я мог бы заплатить за эту чашку кофе с помощью биткоинов", - добавил градоначальник.
https://ria.ru/20250527/bitkoin-2019449889.html
https://ria.ru/20241106/bitkoin-1982116879.html
нью-йорк (город)
лас-вегас
невада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/25/1512272591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53d51c47427fec482143a4366f9e0029.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, нью-йорк (город), лас-вегас, невада
В мире, Технологии, Нью-Йорк (город), Лас-Вегас, Невада
Мэр Нью-Йорка надеется на рост использования биткоина в повседневной жизни
Мэр Нью-Йорка Адамс надеется на рост использования биткоина в повседневной жизни