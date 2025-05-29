https://ria.ru/20250529/bespilotnik-2019786815.html
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Над Курской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.05.2025
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T15:31:00+03:00
2025-05-29T15:31:00+03:00
2025-05-29T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Около 13.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20250528/prigovor-2019496568.html
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безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью