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Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.05.2025
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05:46 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/belousov-2019693578.html
Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.05.2025
Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником, отметив их отвагу в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T05:46:00+03:00
2025-05-29T05:46:00+03:00
россия
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником, отметив их отвагу в зоне специальной военной операции, где они в том числе обеспечивают эвакуацию раненых, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. Белоусов отметил, что 29 мая 1910 года в России была создана первая учебная автомобильная рота, что положило начало автотехническому обеспечению ВС. Он подчеркнул, что на протяжении 115 лет военнослужащие автомобильных войск выполняют свой долг, укрепляя обороноспособность страны. "Сегодня в ходе специальной военной операции воины-автомобилисты демонстрируют профессионализм и отвагу, с честью решают ответственные задачи по транспортировке грузов и личного состава, оказанию гуманитарной помощи, эвакуации больных и раненых", - говорится в поздравлении. Отдельную благодарность министр выразил конструкторам и работникам промышленности за создание современной автомобильной техники. Всем, кто отмечает праздник, он пожелал крепкого здоровья и стойкости духа.
https://ria.ru/20250528/pogranichniki-2019452263.html
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россия, андрей белоусов, безопасность
Россия, Андрей Белоусов, Безопасность
Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

Белоусов поздравил военных автомобилистов с праздником, отметив их отвагу

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником, отметив их отвагу в зоне специальной военной операции, где они в том числе обеспечивают эвакуацию раненых, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Белоусов отметил, что 29 мая 1910 года в России была создана первая учебная автомобильная рота, что положило начало автотехническому обеспечению ВС. Он подчеркнул, что на протяжении 115 лет военнослужащие автомобильных войск выполняют свой долг, укрепляя обороноспособность страны.
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"Сегодня в ходе специальной военной операции воины-автомобилисты демонстрируют профессионализм и отвагу, с честью решают ответственные задачи по транспортировке грузов и личного состава, оказанию гуманитарной помощи, эвакуации больных и раненых", - говорится в поздравлении.
Отдельную благодарность министр выразил конструкторам и работникам промышленности за создание современной автомобильной техники. Всем, кто отмечает праздник, он пожелал крепкого здоровья и стойкости духа.
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