https://ria.ru/20250529/belousov-2019693578.html

Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.05.2025

Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником, отметив их отвагу в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T05:46:00+03:00

2025-05-29T05:46:00+03:00

2025-05-29T05:46:00+03:00

россия

андрей белоусов

безопасность

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником, отметив их отвагу в зоне специальной военной операции, где они в том числе обеспечивают эвакуацию раненых, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства. Белоусов отметил, что 29 мая 1910 года в России была создана первая учебная автомобильная рота, что положило начало автотехническому обеспечению ВС. Он подчеркнул, что на протяжении 115 лет военнослужащие автомобильных войск выполняют свой долг, укрепляя обороноспособность страны. "Сегодня в ходе специальной военной операции воины-автомобилисты демонстрируют профессионализм и отвагу, с честью решают ответственные задачи по транспортировке грузов и личного состава, оказанию гуманитарной помощи, эвакуации больных и раненых", - говорится в поздравлении. Отдельную благодарность министр выразил конструкторам и работникам промышленности за создание современной автомобильной техники. Всем, кто отмечает праздник, он пожелал крепкого здоровья и стойкости духа.

https://ria.ru/20250528/pogranichniki-2019452263.html

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Дарья Буймова

россия, андрей белоусов, безопасность