https://ria.ru/20250529/bayden-2019862243.html

Белый дом призвал жену Байдена раскрыть данные о его здоровье при власти

Белый дом призвал жену Байдена раскрыть данные о его здоровье при власти - РИА Новости, 29.05.2025

Белый дом призвал жену Байдена раскрыть данные о его здоровье при власти

Бывшая первая леди США Джилл Байден должна рассказать, что именно ей было известно о состоянии здоровья мужа, когда он находился у власти, заявила... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T20:37:00+03:00

2025-05-29T20:37:00+03:00

2025-05-29T22:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Бывшая первая леди США Джилл Байден должна рассказать, что именно ей было известно о состоянии здоровья мужа, когда он находился у власти, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге."Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что знала", — сказала она.То, что данные о реальном состоянии здоровья Джо Байдена скрывали, можно понять, взглянув на видеозаписи и фотосвидетельства и включив здравый смысл, указала Левитт.Сейчас экс-главе Белого дома 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время нахождения у власти. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны света, а также допускал многочисленные оговорки. На этом фоне в прошлом году Байдену пришлось выйти из президентской гонки.Республиканцы в конгрессе начали подготовку к расследованию предполагаемого сокрытия информации о когнитивных способностях бывшего американского лидера в последние месяцы у власти.В середине мая газета The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря экс-президента США сообщила, что у него диагностировали рак простаты в агрессивной форме.

https://ria.ru/20250521/bajden-2018328334.html

https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html

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