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В Башкирии новорожденный умер после возгорания детской кроватки

В Башкирии новорожденный умер после возгорания детской кроватки - РИА Новости, 29.05.2025

В Башкирии новорожденный умер после возгорания детской кроватки

Новорожденный ребенок, получивший ожоги при возгорании детской кроватки из-за оставленного там включенного фена, скончался в больнице в Башкирии, сообщает ГУ... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T06:52:00+03:00

2025-05-29T06:52:00+03:00

2025-05-29T06:52:00+03:00

происшествия

россия

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 29 мая - РИА Новости. Новорожденный ребенок, получивший ожоги при возгорании детской кроватки из-за оставленного там включенного фена, скончался в больнице в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в понедельник рассказывал, что в городе Октябрьский трехнедельный малыш получил ожоги третьей-четвертой степени. По словам Рахматуллина, возгорание произошло из-за того, что отец семейства оставил рядом включенный фен. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (части 1 статьи 118 УК РФ). "Утром в МЧС Башкортостан поступила информация, что новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице", - сообщили башкирские спасатели в Telegram-канале ведомства.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)