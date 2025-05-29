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В Башкирии новорожденный умер после возгорания детской кроватки - РИА Новости, 29.05.2025
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06:52 29.05.2025
https://ria.ru/20250529/bashkirija-2019697946.html
В Башкирии новорожденный умер после возгорания детской кроватки
В Башкирии новорожденный умер после возгорания детской кроватки - РИА Новости, 29.05.2025
В Башкирии новорожденный умер после возгорания детской кроватки
Новорожденный ребенок, получивший ожоги при возгорании детской кроватки из-за оставленного там включенного фена, скончался в больнице в Башкирии, сообщает ГУ... РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T06:52:00+03:00
2025-05-29T06:52:00+03:00
происшествия
россия
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 29 мая - РИА Новости. Новорожденный ребенок, получивший ожоги при возгорании детской кроватки из-за оставленного там включенного фена, скончался в больнице в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону. Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в понедельник рассказывал, что в городе Октябрьский трехнедельный малыш получил ожоги третьей-четвертой степени. По словам Рахматуллина, возгорание произошло из-за того, что отец семейства оставил рядом включенный фен. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (части 1 статьи 118 УК РФ). "Утром в МЧС Башкортостан поступила информация, что новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице", - сообщили башкирские спасатели в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Башкирии новорожденный умер после возгорания детской кроватки

В Башкирии новорожденный, получивший ожоги из-за фена, умер в больнице

© Depositphotos.com / kostomarovaНоворожденный в отделении интенсивной терапии
Новорожденный в отделении интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
© Depositphotos.com / kostomarova
Новорожденный в отделении интенсивной терапии. Архивное фото
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УФА, 29 мая - РИА Новости. Новорожденный ребенок, получивший ожоги при возгорании детской кроватки из-за оставленного там включенного фена, скончался в больнице в Башкирии, сообщает ГУ МЧС по региону.
Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин в понедельник рассказывал, что в городе Октябрьский трехнедельный малыш получил ожоги третьей-четвертой степени. По словам Рахматуллина, возгорание произошло из-за того, что отец семейства оставил рядом включенный фен. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (части 1 статьи 118 УК РФ).
"Утром в МЧС Башкортостан поступила информация, что новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице", - сообщили башкирские спасатели в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияРоссияРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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