https://ria.ru/20250529/bajkalsk-2019730181.html

Прощание с погибшими в Байкальске подростками пройдет в пятницу

Прощание с погибшими в Байкальске подростками пройдет в пятницу - РИА Новости, 29.05.2025

Прощание с погибшими в Байкальске подростками пройдет в пятницу

Прощание с тремя из четырех убитых во время нападения в Байкальске подростков состоится в пятницу, сообщила администрация города. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T11:16:00+03:00

2025-05-29T11:16:00+03:00

2025-05-29T11:16:00+03:00

происшествия

байкальск

следственный комитет россии (ск рф)

убийство подростков в байкальске

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ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Прощание с тремя из четырех убитых во время нападения в Байкальске подростков состоится в пятницу, сообщила администрация города. На странице администрации Байкальского городского поселения в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что прощание с тремя погибшими подростками состоится в Байкальске 30 мая с 12.00 до 14.00 в Свято-Троицком храме и в ритуальном зале. Также распоряжением главы Байкальска Василия Темгеневского, в связи с объявленным ранее трауром, 1 июня в День защиты детей в городе отменены все развлекательные мероприятия. В ночь на среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа подростков от 13 до 17 лет праздновала день рождения, они пили спиртное и в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо человек были убиты, еще четверых доставили в районную больницу, а затем перевезли в Иркутскую областную детскую больницу. Одного прооперировали в районной больнице, чтобы стабилизировать состояние. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. В Байкальске объявлен трехдневный траур. СК расследует уголовное дело об убийстве. Также по факту приобретения алкогольной продукции для подростков следователями возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.

https://ria.ru/20250528/bajkalsk-2019661830.html

https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019661098.html

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происшествия, байкальск, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске