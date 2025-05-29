https://ria.ru/20250529/bagreeva-2019825447.html

Багреева: столица показывает рост экономики по ключевым показателям

Багреева: столица показывает рост экономики по ключевым показателям - РИА Новости, 29.05.2025

Багреева: столица показывает рост экономики по ключевым показателям

Столица показывает стабильный рост экономики по всем главным показателям, а также удерживает позиции в топ-3 крупнейших городских экономик мира; создание... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:22:00+03:00

2025-05-29T17:22:00+03:00

2025-05-29T17:22:00+03:00

мария багреева

москва

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Столица показывает стабильный рост экономики по всем главным показателям, а также удерживает позиции в топ-3 крупнейших городских экономик мира; создание комфортных условий для бизнеса – приоритет столичного правительства, а с помощью оценки регулирующего воздействия (ОРВ) создается инфраструктура для диалога бизнеса и власти, формируется культура принятия госрешений с учетом обратной связи, сообщила глава городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева. Заявление прозвучало на пленарном заседании форума "15 лет ОРВ в России: слово бизнесу", организованном Минэкономразвития России. "Оценка регулирующего воздействия нормативных требований реализуется в Москве по двум направлениям: представление позиции региона по актам федерального уровня, которые затрагивают полномочия субъектов России, а также проведение оценки московской нормативной базы. Участие Москвы в ОРВ федеральных актов, когда мы выступаем в качестве объекта регулирования, позволяет лучше понять, как выстраивать диалог с бизнесом при ОРВ московской нормативной базы", – отметила заммэра, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР. Багреева уточнила, что эффективность оценки регулирующего воздействия связана только с системным подходом. В столице удалось создать перечень индикаторов эффективного регулирования, который предназначен для системного анализа правовых документов на наличие в них избыточных требований к предпринимательству. В настоящий момент данные индикаторы используют, чтобы анализировать большинство нормативных актов, которые принимают на территории Москвы. Багреева подчеркнула, что столичное правительство понимает, что нельзя вести эффективный диалог с бизнесом только от одного органа власти. Именно поэтому в Москве к диалогу привлекают разработчиков нормативных актов всех комплексов городского управления. "Проводим обучение, помогаем им получать обратную связь от бизнеса и собирать данные для расчетов социально-экономических последствий от введения или изменения требований. Распространение такой культуры на все органы власти существенным образом упрощает процессы ОРВ в столице. В результате этой работы в 2023 и 2024 годах в процедуре оценки регулирующего воздействия приняли участие 25 профильных органов власти города Москвы со всех комплексов городского управления", – сказала глава столичного ДЭПР. Также в столице уделяют повышенное внимание направлениям, в которых требуется максимальное упрощение требований к бизнесу. Багреева обратила внимание на то, что столичным властям важно сфокусироваться на максимально зарегулированных отраслях, у которых есть большой запрос на быстрый рост. Речь идет о таких сферах, как строительство, ЖКХ, благоустройство, транспорт. "В этих отраслях большой объем разрешительной документации и требований, которые к ним выдвигаются. Вторая важная задача – это сделать так, чтобы любой бизнес, вне зависимости от его размера, мог расти и развиваться в городе, поэтому большое внимание уделяется упрощению регулирования малого и среднего предпринимательства", – рассказала заммэра. Выступая Багреева отметила, что новым шагом внедрения культуры ОРВ в мегаполисе может стать работа со студентами. По ее мнению, уже сейчас у молодых людей должна быть возможность знать и использовать инструменты ОРВ не только в теории, но и на практике. Она подчеркнула, что студенты, которые проходят обучение по экономическому профилю, а также на юридических факультетах должны во время учебы в вузах узнавать о принципах и инструментах ОРВ. Это поможет им пользоваться инструментами в будущем. На площадке форума столичный ДЭПР также провел дебаты для студентов шести городских институтов. Беседа строилась на кейсах работы столичного правительства. Учащиеся считали издержки бизнеса и Москвы на соблюдение и администрирование требований законодательства, а также приводили аргументы в пользу сохранения или изменения регулирования. Победителем стала команда студентов НИУ "Высшая школа экономики". Ранее столица представила отчет об устойчивом развитии мегаполиса по итогам прошлого года. Уточняется, что столица направляет 96% программных бюджетных расходов на достижение целей устойчивого развития, которые связаны с экономическим ростом, а также повышением качества жизни горожан.

https://ria.ru/20250528/bagreeva-2019410793.html

https://ria.ru/20250527/bagreeva-2019189787.html

https://ria.ru/20250523/bagreeva-2018515171.html

москва

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мария багреева, москва