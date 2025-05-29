https://ria.ru/20250529/avito-2019813146.html
"Авито": более 60% офлайн-продавцов убеждены, что уйдут в онлайн
"Авито": более 60% офлайн-продавцов убеждены, что уйдут в онлайн - РИА Новости, 29.05.2025
"Авито": более 60% офлайн-продавцов убеждены, что уйдут в онлайн
Большинство из 500 опрошенных российских офлайн-продавцов убеждены, что половина продаж или более уйдет в онлайн, сообщает пресс-служба "Авито". РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T17:04:00+03:00
2025-05-29T17:04:00+03:00
2025-05-29T17:04:00+03:00
авито
технологии
онлайн-торговля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d2a65058c6360045fcac497997f10a60.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Большинство из 500 опрошенных российских офлайн-продавцов убеждены, что половина продаж или более уйдет в онлайн, сообщает пресс-служба "Авито".Опрос проводило агентство маркетинговых исследований ORO совместно с "Авито".Так, 41% убеждены, что на онлайн будет приходиться примерно половина продаж, а 24% — что торговля и вовсе по большей части будет проходить онлайн.Среди тех, кто все еще торгует только офлайн, почти треть (29%) собираются выходить в онлайн. Причем 80% из них собираются сделать это в течение полугода, а 11% уже начали этот процесс. Половина опрошенных рассматривает в качестве онлайн-площадки "Авито", 43% — Ozon и Wildberries, 31% планирует пользоваться "Яндекс Маркетом", а оставшиеся 27% создадут собственный сайт.У тех, кто уже частично в онлайне, планы выглядят позитивнее — каждый второй (55%) планирует расширяться. 48% хотят дополнительно подключить продажи через Ozon, почти столько же (46%) — через "Авито". Еще 36% хотят запустить собственный сайт, а 33% — начать продавать на Wildberries.При этом почти каждого второго (43%) выйти в онлайн мотивирует расширение географии продаж — торговля через интернет откроет доступ к покупателям из других регионов. Четверть (25%) хотят таким образом сэкономить время на общении с клиентами и консультировании покупателей. 23% стремятся сократить расходы на офлайн-точки — аренду помещений и продавцов-консультантов. А 20% просто считают, что онлайн-канал продаж будет удобнее, чем офлайн."Сейчас на “Авито” около миллиона активных пользователей — это представители малого и среднего бизнеса, и мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Так, в прошлом году на площадку зашли больше 200 тысяч новых субъектов микробизнеса", — приводит пресс-служба слова коммерческого директора "Авито Товары" Алексея Ли.Несмотря на стремительное развитие e-commerce, многие продавцы продолжают торговать офлайн. Четверть из них делает это ради удобства покупателей: тех, кто хочет перед покупкой взглянуть на товар вживую (26% селлеров отметили эту потребность клиентов) или проконсультироваться и подобрать товар со специалистом (25%). Причем селлеры, у которых есть опыт как офлайн, так и онлайн-продаж, чаще отмечали значимость консультации в магазине (35% против 19% тех, кто продает только офлайн).Также почти каждый пятый продавец (19%) считает, что в интернете слишком большая конкуренция, и часто в онлайн-каналах приходится ставить цену ниже, чтобы привлекать клиентов. А 15% боятся, что товар повредится при доставке. Еще 16% отмечают, что у них нет времени на развитие продаж в интернете, 15% — что нет сотрудников, которые смогли бы эффективно заниматься продажами в интернете. Последние в первую очередь указывают нехватку интернет-маркетологов, таргетологов и прочих специалистов по продвижению (32%), IT-специалистов, которые разработали бы сайт и онлайн-магазин (27%) и специалистов по продажам на онлайн-площадках (25%).
https://ria.ru/20250415/selekt-2011425677.html
https://ria.ru/20250407/avito-2009879753.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3adbba03b0506c6643daeb08b1bf4504.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авито, технологии, онлайн-торговля
Авито, Технологии, онлайн-торговля
"Авито": более 60% офлайн-продавцов убеждены, что уйдут в онлайн
"Авито": более 60% офлайн-продавцов России убеждены, что станут продавать онлайн
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Большинство из 500 опрошенных российских офлайн-продавцов убеждены, что половина продаж или более уйдет в онлайн, сообщает пресс-служба "Авито".
Опрос проводило агентство маркетинговых исследований ORO совместно с "Авито".
Так, 41% убеждены, что на онлайн будет приходиться примерно половина продаж, а 24% — что торговля и вовсе по большей части будет проходить онлайн.
Среди тех, кто все еще торгует только офлайн, почти треть (29%) собираются выходить в онлайн. Причем 80% из них собираются сделать это в течение полугода, а 11% уже начали этот процесс. Половина опрошенных рассматривает в качестве онлайн-площадки "Авито", 43% — Ozon и Wildberries, 31% планирует пользоваться "Яндекс Маркетом", а оставшиеся 27% создадут собственный сайт.
У тех, кто уже частично в онлайне, планы выглядят позитивнее — каждый второй (55%) планирует расширяться. 48% хотят дополнительно подключить продажи через Ozon, почти столько же (46%) — через "Авито". Еще 36% хотят запустить собственный сайт, а 33% — начать продавать на Wildberries.
При этом почти каждого второго (43%) выйти в онлайн мотивирует расширение географии продаж — торговля через интернет откроет доступ к покупателям из других регионов. Четверть (25%) хотят таким образом сэкономить время на общении с клиентами и консультировании покупателей. 23% стремятся сократить расходы на офлайн-точки — аренду помещений и продавцов-консультантов. А 20% просто считают, что онлайн-канал продаж будет удобнее, чем офлайн.
"Сейчас на “Авито” около миллиона активных пользователей — это представители малого и среднего бизнеса, и мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Так, в прошлом году на площадку зашли больше 200 тысяч новых субъектов микробизнеса", — приводит пресс-служба слова коммерческого директора "Авито Товары" Алексея Ли.
Несмотря на стремительное развитие e-commerce, многие продавцы продолжают торговать офлайн. Четверть из них делает это ради удобства покупателей: тех, кто хочет перед покупкой взглянуть на товар вживую (26% селлеров отметили эту потребность клиентов) или проконсультироваться и подобрать товар со специалистом (25%). Причем селлеры, у которых есть опыт как офлайн, так и онлайн-продаж, чаще отмечали значимость консультации в магазине (35% против 19% тех, кто продает только офлайн).
Также почти каждый пятый продавец (19%) считает, что в интернете слишком большая конкуренция, и часто в онлайн-каналах приходится ставить цену ниже, чтобы привлекать клиентов. А 15% боятся, что товар повредится при доставке. Еще 16% отмечают, что у них нет времени на развитие продаж в интернете, 15% — что нет сотрудников, которые смогли бы эффективно заниматься продажами в интернете. Последние в первую очередь указывают нехватку интернет-маркетологов, таргетологов и прочих специалистов по продвижению (32%), IT-специалистов, которые разработали бы сайт и онлайн-магазин (27%) и специалистов по продажам на онлайн-площадках (25%).