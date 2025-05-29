https://ria.ru/20250529/avito-2019813146.html

"Авито": более 60% офлайн-продавцов убеждены, что уйдут в онлайн

"Авито": более 60% офлайн-продавцов убеждены, что уйдут в онлайн - РИА Новости, 29.05.2025

"Авито": более 60% офлайн-продавцов убеждены, что уйдут в онлайн

Большинство из 500 опрошенных российских офлайн-продавцов убеждены, что половина продаж или более уйдет в онлайн, сообщает пресс-служба "Авито". РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T17:04:00+03:00

2025-05-29T17:04:00+03:00

2025-05-29T17:04:00+03:00

авито

технологии

онлайн-торговля

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Большинство из 500 опрошенных российских офлайн-продавцов убеждены, что половина продаж или более уйдет в онлайн, сообщает пресс-служба "Авито".Опрос проводило агентство маркетинговых исследований ORO совместно с "Авито".Так, 41% убеждены, что на онлайн будет приходиться примерно половина продаж, а 24% — что торговля и вовсе по большей части будет проходить онлайн.Среди тех, кто все еще торгует только офлайн, почти треть (29%) собираются выходить в онлайн. Причем 80% из них собираются сделать это в течение полугода, а 11% уже начали этот процесс. Половина опрошенных рассматривает в качестве онлайн-площадки "Авито", 43% — Ozon и Wildberries, 31% планирует пользоваться "Яндекс Маркетом", а оставшиеся 27% создадут собственный сайт.У тех, кто уже частично в онлайне, планы выглядят позитивнее — каждый второй (55%) планирует расширяться. 48% хотят дополнительно подключить продажи через Ozon, почти столько же (46%) — через "Авито". Еще 36% хотят запустить собственный сайт, а 33% — начать продавать на Wildberries.При этом почти каждого второго (43%) выйти в онлайн мотивирует расширение географии продаж — торговля через интернет откроет доступ к покупателям из других регионов. Четверть (25%) хотят таким образом сэкономить время на общении с клиентами и консультировании покупателей. 23% стремятся сократить расходы на офлайн-точки — аренду помещений и продавцов-консультантов. А 20% просто считают, что онлайн-канал продаж будет удобнее, чем офлайн."Сейчас на “Авито” около миллиона активных пользователей — это представители малого и среднего бизнеса, и мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Так, в прошлом году на площадку зашли больше 200 тысяч новых субъектов микробизнеса", — приводит пресс-служба слова коммерческого директора "Авито Товары" Алексея Ли.Несмотря на стремительное развитие e-commerce, многие продавцы продолжают торговать офлайн. Четверть из них делает это ради удобства покупателей: тех, кто хочет перед покупкой взглянуть на товар вживую (26% селлеров отметили эту потребность клиентов) или проконсультироваться и подобрать товар со специалистом (25%). Причем селлеры, у которых есть опыт как офлайн, так и онлайн-продаж, чаще отмечали значимость консультации в магазине (35% против 19% тех, кто продает только офлайн).Также почти каждый пятый продавец (19%) считает, что в интернете слишком большая конкуренция, и часто в онлайн-каналах приходится ставить цену ниже, чтобы привлекать клиентов. А 15% боятся, что товар повредится при доставке. Еще 16% отмечают, что у них нет времени на развитие продаж в интернете, 15% — что нет сотрудников, которые смогли бы эффективно заниматься продажами в интернете. Последние в первую очередь указывают нехватку интернет-маркетологов, таргетологов и прочих специалистов по продвижению (32%), IT-специалистов, которые разработали бы сайт и онлайн-магазин (27%) и специалистов по продажам на онлайн-площадках (25%).

https://ria.ru/20250415/selekt-2011425677.html

https://ria.ru/20250407/avito-2009879753.html

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авито, технологии, онлайн-торговля