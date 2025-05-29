https://ria.ru/20250529/avito-2019717504.html
Приложение "Авито" исчезло из App Store
Приложение "Авито" исчезло из App Store - РИА Новости, 29.05.2025
Приложение "Авито" исчезло из App Store
Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании. РИА Новости, 29.05.2025
2025-05-29T10:06:00+03:00
2025-05-29T10:06:00+03:00
2025-05-29T10:15:00+03:00
apple
авито
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании."Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из App Store. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах", - написала компания в своем Telegram-канале.Она порекомендовала не удалять установленное приложение "Авито" со смартфонов iPhone. Если приложение не установлено, то можно продолжать пользоваться сервисом через мобильный браузер.
https://ria.ru/20250424/avito-2013261746.html
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apple, авито
Приложение "Авито" исчезло из App Store
Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания разбирается в причинах