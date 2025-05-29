https://ria.ru/20250529/avito-2019717504.html

Приложение "Авито" исчезло из App Store

Приложение "Авито" исчезло из App Store - РИА Новости, 29.05.2025

Приложение "Авито" исчезло из App Store

Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании. РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-29T10:06:00+03:00

2025-05-29T10:06:00+03:00

2025-05-29T10:15:00+03:00

apple

авито

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Приложение "Авито" исчезло из App Store, компания ведет переговоры с Apple и разбирается в причинах, сообщили в компании."Друзья, к сожалению, наше приложение только что исчезло из App Store. Мы ведем переговоры с Apple и разбираемся в причинах", - написала компания в своем Telegram-канале.Она порекомендовала не удалять установленное приложение "Авито" со смартфонов iPhone. Если приложение не установлено, то можно продолжать пользоваться сервисом через мобильный браузер.

https://ria.ru/20250424/avito-2013261746.html

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2025

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apple, авито